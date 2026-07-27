Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8 : Samsung élargit sa gamme de smartphones pliables avec trois expériences distinctes.

Samsung ouvre un nouveau chapitre de sa gamme de smartphones pliables avec les Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8. Le constructeur décline désormais son offre en trois modèles aux usages bien différenciés, allant de la productivité avancée à l’expression personnelle, tout en intégrant Galaxy AI au cœur de l’expérience utilisateur. Cette nouvelle génération mise également sur des designs plus fins, des écrans améliorés et des capacités photo renforcées.

Samsung poursuit l’évolution de son catalogue de smartphones pliables en élargissant sa famille Galaxy Z. Après plusieurs générations d’améliorations techniques, le constructeur propose désormais trois appareils répondant à des profils d’utilisateurs différents, tout en conservant une base technologique commune articulée autour de Galaxy AI et de One UI 9.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8 : trois visions du smartphone pliable

Avec cette nouvelle génération, Samsung ne se contente plus de proposer un smartphone pliable au format livre et un modèle à clapet. Le fabricant introduit le Galaxy Z Fold8 Ultra, destiné aux utilisateurs recherchant un appareil orienté productivité et création de contenu.

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À ses côtés, le Galaxy Z Fold8 privilégie une expérience immersive adaptée à la consultation de contenus, tandis que le Galaxy Z Flip8 conserve son format compact misant sur les interactions rapides et la personnalisation.

Les trois appareils reposent sur une approche commune où l’intelligence artificielle est intégrée à l’ensemble des usages, qu’il s’agisse du multitâche, de la photographie ou de l’assistance quotidienne.

Un design plus fin et une nouvelle génération d’écrans pliables

Samsung annonce plusieurs évolutions matérielles destinées à améliorer la conception de ses appareils pliables.

Le constructeur introduit notamment sa technologie Flex Titanium, qui combine un alliage de titane et une structure renforcée afin de rendre les écrans plus fins tout en améliorant leur résistance. Cette conception vise également à réduire progressivement la visibilité du pli central et à rendre l’ouverture de l’appareil plus fluide.

Les trois modèles bénéficient également d’écrans Dynamic AMOLED 2X pouvant atteindre jusqu’à 3 000 nits de luminosité, associés à la technologie Vision Booster ainsi qu’à un traitement antireflet destiné à améliorer la lisibilité en extérieur.

Galaxy Z Fold8 : un format pensé pour l’immersion

Le Galaxy Z Fold8 conserve sa philosophie orientée vers la consommation de contenus.

Avec un poids annoncé de 201 grammes, il devient le modèle Fold le plus léger présenté par Samsung. Son écran externe adopte un format plus proche d’un smartphone classique, tandis que l’écran principal au ratio 4:3 offre davantage d’espace pour la lecture, les jeux vidéo ou le visionnage de contenus.

Le smartphone embarque le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, associé à une batterie de 4 800 mAh.

Côté photo, Samsung intègre deux capteurs de 50 mégapixels, ainsi que plusieurs fonctions logicielles comme Dual Recording ou My FanCam pour faciliter la création de contenus.

Galaxy Z Fold8 Ultra : la version la plus ambitieuse

Le Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra constitue le nouveau haut de gamme de la famille.

Son écran principal atteint 8 pouces, tandis que son épaisseur descend à 4,1 mm une fois déplié pour un poids de 215 grammes.

Samsung met particulièrement en avant son équipement photographique composé d’un capteur principal de 200 MP, complété par un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif.

Le constructeur ajoute également plusieurs fonctions destinées aux créateurs de contenu, notamment l’enregistrement vidéo en 8K, le codec APV ainsi que Cine LUT pour un contrôle avancé des couleurs.

La partie matérielle repose elle aussi sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, accompagné d’une batterie de 5 000 mAh, d’une recharge rapide 45 W et d’un nouveau système de refroidissement utilisant du graphite expansé.

Galaxy Z Flip8 : un format compact centré sur Galaxy AI

Le Galaxy Z Flip8 poursuit l’évolution du format à clapet.

Samsung annonce un poids de 180 grammes pour seulement 6,1 mm d’épaisseur une fois déplié.

L’écran externe FlexWindow devient l’un des principaux éléments de l’expérience utilisateur. Il permet d’accéder directement aux applications, aux informations personnalisées et aux fonctions d’intelligence artificielle sans ouvrir le smartphone.

Le Flip8 dispose également d’un appareil photo principal de 50 MP exploitant le moteur ProVisual Engine. Les fonctions FlexCam, Super Steady, Camcorder Grip ou encore FlipShot viennent enrichir les usages liés aux selfies et à la création de vidéos.

Galaxy AI prend une place centrale

L’ensemble de la gamme bénéficie des nouveautés de Galaxy AI.

Samsung met notamment en avant Now Brief, qui affiche des informations personnalisées selon les habitudes de l’utilisateur, ainsi que Now Nudge, capable de proposer automatiquement des actions contextuelles.

La gamme profite également de Gemini Intelligence, qui permet d’effectuer plusieurs tâches à partir d’instructions textuelles ou visuelles, avec une intégration étendue à plus de quarante applications compatibles.

Samsung insiste également sur la confidentialité grâce à Samsung Knox, Knox Vault, Personal Data Engine et au nouveau tableau de bord AI Assistant Activity permettant de suivre les actions réalisées par les assistants IA.

Prix et disponibilité

Les Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8 sont disponibles.

Les prix communiqués sont les suivants :

Galaxy Z Fold8 Ultra : à partir de 2 199 € (256 Go)

: à partir de (256 Go) Galaxy Z Fold8 : à partir de 1 999 € (256 Go)

: à partir de (256 Go) Galaxy Z Flip8 : à partir de 1 299 € (256 Go)

Samsung annonce également plusieurs coloris, dont certaines finitions exclusivement proposées sur Samsung.com.

Ce qu’il faut retenir

Les Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8 constituent la gamme de smartphones pliables la plus complète proposée par Samsung.

Le Galaxy Z Fold8 Ultra vise les utilisateurs recherchant un appareil orienté productivité et création de contenu, tandis que le Fold8 privilégie une expérience immersive plus polyvalente. Le Flip8 conserve pour sa part un format compact centré sur les interactions rapides et les fonctions de Galaxy AI.

L’ensemble de la gamme mise sur des écrans améliorés, une conception plus fine et une intégration renforcée de l’intelligence artificielle.

Positionnement sur le marché

Avec cette nouvelle génération, Samsung segmente davantage son offre de smartphones pliables.

Le Galaxy Z Fold8 Ultra cible les utilisateurs recherchant un appareil premium dédié au multitâche et à la création, le Galaxy Z Fold8 s’adresse aux amateurs de grands écrans souhaitant un usage polyvalent, tandis que le Galaxy Z Flip8 vise un public privilégiant un smartphone compact et personnalisable.

FAQ : Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8

Quelle est la principale nouveauté de cette gamme ?

Samsung introduit une troisième déclinaison avec le Galaxy Z Fold8 Ultra, en complément des Fold8 et Flip8.

Quel modèle dispose du meilleur appareil photo ?

Selon les informations communiquées, le Galaxy Z Fold8 Ultra embarque un capteur principal de 200 MP.

Quelle batterie équipe les nouveaux modèles ?

Le Galaxy Z Fold8 Ultra dispose d’une batterie de 5 000 mAh, le Fold8 de 4 800 mAh et le Flip8 de 4 300 mAh.

Tous les modèles intègrent-ils Galaxy AI ?

Oui. Samsung annonce l’intégration de Galaxy AI sur l’ensemble de la gamme avec plusieurs fonctions d’assistance et d’automatisation.

Quels sont les prix annoncés ?

Le Galaxy Z Flip8 débute à 1 299 €, le Galaxy Z Fold8 à 1 999 € et le Galaxy Z Fold8 Ultra à 2 199 €.

Récapitulatif technique

Processeurs : Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (Fold8 Ultra et Fold8), Exynos2600 (Flip8)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (Fold8 Ultra et Fold8), Exynos2600 (Flip8) Batteries : 5 000 mAh, 4 800 mAh et 4 300 mAh

5 000 mAh, 4 800 mAh et 4 300 mAh Recharge : jusqu’à 45 W (Fold8 Ultra et Fold8), 25 W (Flip8)

jusqu’à 45 W (Fold8 Ultra et Fold8), 25 W (Flip8) Photo : jusqu’à 200 MP sur le Fold8 Ultra

jusqu’à 200 MP sur le Fold8 Ultra Écrans : Dynamic AMOLED 2X jusqu’à 8 pouces

Dynamic AMOLED 2X jusqu’à 8 pouces Connectivité : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, One UI 9 sous Android 17

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, One UI 9 sous Android 17 IA : Galaxy AI, Gemini Intelligence, Now Brief, Now Nudge, Samsung Knox

En résumé

Les Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8 élargissent l’offre de smartphones pliables du constructeur avec trois approches distinctes. Samsung met l’accent sur des designs affinés, l’intégration de Galaxy AI et des évolutions matérielles destinées à améliorer la productivité, la photographie et les usages quotidiens. L’ensemble des informations présentées est issu exclusivement du communiqué fourni par Samsung.

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