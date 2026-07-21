Domotique connectée et énergie gérée : Somfy mise sur une maison plus intelligente et plus économe

La maison connectée ne se limite plus à ouvrir ou fermer des volets à distance. Avec ses dernières nouveautés, Somfy souhaite aller plus loin en proposant des solutions capables d’améliorer le confort des occupants tout en aidant à réduire la consommation d’énergie. Entre automatisation des protections solaires et suivi précis de l’électricité, le fabricant enrichit son écosystème pour répondre à des préoccupations devenues essentielles : mieux gérer les dépenses énergétiques et limiter l’impact des fortes chaleurs.

Depuis plusieurs années, Somfy développe des équipements destinés à automatiser les ouvertures de la maison. Aujourd’hui, la marque étoffe son catalogue avec de nouvelles fonctionnalités centrées sur la gestion de l’énergie, tout en conservant une approche simple d’utilisation grâce à son interface TaHoma.

Une maison connectée qui s’adapte à votre quotidien

Avec sa plateforme TaHoma Switch, Somfy centralise le pilotage des volets roulants, stores, éclairages et de nombreux équipements compatibles au sein d’une seule application.

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L’objectif est de simplifier le quotidien des utilisateurs grâce à des scénarios automatiques. La maison peut ainsi adapter le fonctionnement de certains équipements en fonction de la météo, de la température ou encore des habitudes de vie des occupants.

Cette automatisation permet non seulement de gagner en confort, mais aussi de limiter certaines dépenses énergétiques sans nécessiter d’intervention quotidienne.

Amy io protège naturellement la maison de la chaleur

La principale nouveauté est l’arrivée de la gamme Amy io, pensée pour améliorer le confort thermique.

Le modèle Amy Sun Protect io intègre un capteur de température intérieure capable de détecter une hausse rapide de la chaleur. Lorsque le seuil défini est atteint, les volets se ferment automatiquement afin de limiter le réchauffement des pièces.

Cette fonction peut fonctionner localement, même sans connexion Internet. Les utilisateurs peuvent également personnaliser différents paramètres depuis TaHoma, notamment la température de déclenchement ou le niveau de fermeture des volets.

Selon les données communiquées par Somfy, cette automatisation peut contribuer à réduire la température intérieure de plusieurs degrés lors des épisodes de fortes chaleurs, limitant ainsi le recours à la climatisation.

Un suivi précis de la consommation électrique

Somfy présente également un nouveau capteur de consommation compatible avec les compteurs Linky.

Installé directement sur le compteur, il transmet les informations de consommation vers l’application TaHoma en temps réel. Les utilisateurs peuvent consulter leur consommation instantanée, suivre leurs dépenses au fil de la journée ou analyser leur budget énergétique sur plusieurs semaines ou plusieurs mois.

L’interface affiche également une estimation des coûts en euros afin de rendre les données plus faciles à comprendre.

Des automatismes pour réduire les dépenses d’énergie

Au-delà du simple suivi de la consommation, Somfy ajoute plusieurs scénarios intelligents destinés à optimiser les usages.

La recharge de certains appareils peut par exemple être programmée automatiquement pendant les heures creuses lorsque le tarif de l’électricité est plus avantageux.

Le système peut aussi limiter temporairement certains équipements lorsque la puissance maximale du contrat risque d’être dépassée, évitant ainsi les coupures liées à une consommation trop importante.

Des alertes permettent enfin d’être averti en cas de consommation inhabituelle afin d’identifier rapidement un appareil particulièrement énergivore.

Une solution compatible avec plusieurs offres d’électricité

Le nouveau capteur prend en charge plusieurs types de contrats électriques, notamment les offres Base, Heures Pleines/Heures Creuses ainsi que Tempo.

Les utilisateurs peuvent également définir un budget énergétique personnalisé afin de suivre plus facilement l’évolution de leurs dépenses tout au long de l’année.

Le capteur est commercialisé à partir de 69,90 €. Les commandes Amy io sont proposées à partir d’environ 85 €, tandis que la version Amy Sun Protect io débute autour de 91 €.

Somfy élargit son rôle dans la maison intelligente

Avec ces nouveautés, Somfy ne se contente plus de motoriser les équipements de la maison. Le fabricant cherche désormais à proposer une véritable plateforme de gestion énergétique capable d’agir sur le confort thermique, la consommation électrique et l’automatisation des équipements du quotidien.

Cette évolution reflète une tendance de fond du marché de la maison connectée, où les utilisateurs recherchent désormais des solutions capables de simplifier leur quotidien tout en maîtrisant leur facture énergétique.

Ce qu’il faut retenir

Les nouvelles solutions de domotique connectée et énergie gérée proposées par Somfy associent confort, automatisation et suivi énergétique.

Amy io automatise la fermeture des volets afin de limiter la montée en température du logement.

Le nouveau capteur connecté permet de suivre la consommation électrique en temps réel et de mieux comprendre ses dépenses.

L’ensemble s’intègre à l’écosystème TaHoma afin d’offrir une gestion centralisée de la maison connectée.

Positionnement sur le marché

Avec ces nouveautés, Somfy renforce sa présence sur le marché de la maison connectée. Le fabricant vise les particuliers souhaitant améliorer leur confort tout en maîtrisant leur consommation d’énergie. Face à des acteurs comme Schneider Electric, Legrand ou Netatmo, la marque mise sur un écosystème complet et des automatismes simples à utiliser.

FAQ : Domotique connectée et énergie gérée Somfy

Quelle est la principale nouveauté de Somfy ?

Le fabricant lance Amy io, une nouvelle commande intelligente pour les volets roulants, ainsi qu’un capteur de consommation électrique connecté.

Amy io fonctionne-t-il sans connexion Internet ?

Oui. Les principales fonctions d’automatisation liées à la température peuvent fonctionner localement.

À quoi sert le capteur connecté ?

Il mesure la consommation électrique en temps réel afin de mieux suivre ses dépenses énergétiques.

Combien coûte le capteur ?

Son prix public conseillé est de 69,90 €.

Quels contrats sont compatibles ?

Le système prend en charge les offres Base, Heures Pleines/Heures Creuses ainsi que Tempo.

Récapitulatif technique

Produit : Amy io et capteur de consommation connecté

Amy io et capteur de consommation connecté Plateforme : TaHoma Switch

TaHoma Switch Compatibilité : compteur Linky

compteur Linky Suivi énergétique : temps réel

temps réel Automatisation : scénarios intelligents

scénarios intelligents Confort thermique : fermeture automatique des volets

fermeture automatique des volets Prix du capteur : 69,90 €

69,90 € Prix Amy io : à partir d’environ 85 €

à partir d’environ 85 € Prix Amy Sun Protect io : à partir d’environ 91 €

En résumé

Avec ces nouveautés, Somfy fait évoluer sa vision de la maison connectée. L’automatisation des protections solaires, le suivi précis de la consommation électrique et les scénarios intelligents permettent de gagner en confort tout en facilitant la maîtrise des dépenses d’énergie. Une évolution qui s’inscrit dans les nouvelles attentes des foyers en matière de sobriété énergétique.

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