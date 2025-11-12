Test: Google Pixel Watch 4 41mm.

Tout juste sortie, la Google Pixel Watch 4 fait son entrée sur le marché. Nous avions testé la version 3 l’an dernier : voyons ensemble les nouveautés de cette édition et si elle peut rivaliser avec les autres montres connectées du moment.



Préambule.

Fondée en 1998, Google est aujourd’hui un leader mondial dans les services internet et les technologies numériques. Son catalogue s’étend des moteurs de recherche et systèmes d’exploitation aux appareils matériels tels que les smartphones, enceintes connectées et montres intelligentes. Comme chaque année, la sortie du nouveau smartphone Pixel et de la montre connectée Pixel Watch suscite une grande attente.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 41 mm × 41 mm × 12.3 mm

41 mm × 41 mm × 12.3 mm Taille du poignet: S: 130-175 mm L: 165-210 mm

Poids: 31 g

31 g Resistance a l’eau: 5 atm

5 atm Bracelet de la montre: fluoroélastomère avec revêtement doux au toucher

fluoroélastomère avec revêtement doux au toucher Boîtier de la montre: 100 % aluminium recyclé

100 % aluminium recyclé Écran: Écran: Actua 360 Verre: Corning® Gorilla® Glass 5 3D sur mesure Écran AMOLED LTPO 320 ppp avec couleur DCI-P3 Jusqu’à 3 000 nits (luminosité maximale) Luminosité minimale de 1 nit (mode Always-on) Écran réactif (1 à 60 Hz)4

Connectivité: 4G LTE et UMTS5 Bluetooth® 5.3 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz NFC Bande ultralarge Communication SOS par satellite

GPS: GPS, Galileo, Glonass

GPS, Galileo, Glonass Batterie: 325 mAh (standard) Batterie lithium-ion rechargeable intégrée Jusqu’à 30 heures en mode Always-on Jusqu’à 48 heures en mode Économiseur de batterie Câble de recharge rapide USB-C

Puce: Snapdragon W5 Gen 2 Coprocesseur Cortex-M55

OS: Wear OS 6.0

Wear OS 6.0 Stockage: Stockage flash eMMC de 32 Go

Stockage flash eMMC de 32 Go RAM: 2 Go de mémoire SDRAM

2 Go de mémoire SDRAM Capteurs: Boussole Altimètre Capteurs rouges et infrarouges pour le suivi de la saturation en oxygène (SpO2) Capteurs électriques polyvalents compatibles avec l’application ECG Capteur de fréquence cardiaque optique multi-points Accéléromètre 3 axes Gyroscope Capteur de luminosité ambiante Capteur électrique pour mesurer la conductance cutanée (AEDc) et suivre la réponse du corps Capteur de température cutanée Baromètre Magnétomètre

Micro intégré

Haut-parleur intégré

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Google Pixel Watch 4 (41 mm)

Bracelet sport (tailles S et L)

Station de recharge rapide pour Google Pixel Watch

Guide de démarrage rapide

Installation / Configuration.

La première étape consiste à assembler la montre, puisque celle-ci n’est pas encore montée. Toutes les pièces doivent être fixées en suivant le modèle fourni. Deux bracelets sont disponibles : un petit (S) et un grand (L). Ils se clipsent facilement à l’aide d’un petit bouton situé sur le bord du boîtier.

Une fois la montre assemblée, il faut la recharger complètement. Lorsqu’elle est prête, on peut l’allumer en appuyant sur la couronne et suivre les instructions affichées, soit sur la montre, soit depuis le smartphone.

Enfin, il suffit de télécharger l’application Google Pixel Watch et de suivre les étapes de configuration, une à une.

L’application nous invite ensuite à télécharger l’application Fitbit avec laquelle le suivit de votre santé (pas, exercices, tension, etc..) sera fait. L’occasion de vous rappeler que Google a en effet racheté la boite FitBit et qu’elle intègre désormais la marque dans ses processus.

Test / Utilisation.

Prise en main.

La Google Pixel Watch 4 séduit par son design élégant, ses courbes harmonieuses et sa bonne ergonomie. Il s’agit ici de la version 41 mm, plus compacte et au style légèrement plus féminin, notamment grâce à ses teintes pastel. Les bracelets, en caoutchouc souple et doux au toucher, sont très agréables à porter. Deux tailles sont fournies dans la boîte, un détail toujours appréciable.

La montre dispose de deux commandes : une molette et un bouton latéral. La molette permet d’ouvrir le menu, de sélectionner une application ou de faire défiler les écrans. Quant au bouton, il donne accès aux applications récemment utilisées. L’écran, entièrement tactile, permet également de naviguer entre les données de suivi en faisant glisser le doigt vers la droite ou la gauche.

Utilisation.

Autonomie

L’autonomie a légèrement augmenté par rapport à la Pixel Watch 3, mais elle reste encore en retrait face aux grandes marques concurrentes. Elle varie d’environ 30 heures en utilisation intensive (écran allumé en permanence) à 48 heures en mode économique.

On ressent toutefois un manque de capacité ou une gestion perfectible des applications en arrière-plan. Certaines d’entre elles, notamment celles utilisant le GPS, continuent parfois d’accéder à la localisation même lorsqu’on ne les utilise plus.

Wear OS 6

La Pixel Watch 4 est équipée de Wear OS 6 de Google, repensé pour s’intégrer parfaitement au style et à l’ergonomie Material 3 Expressive de la marque. C’est une véritable réussite !

Tout est fluide : de la disposition harmonieuse des icônes et des boutons autour de l’écran circulaire, jusqu’aux grandes vignettes, faciles à lire et à utiliser. On a vraiment l’impression que l’interface a été pensée pour une utilisation naturelle au poignet.

Certaines tuiles, comme Cartes ou Météo, regroupent plusieurs éléments, mais l’ensemble reste clair et bien organisé. Les icônes, globalement explicites, permettent d’identifier rapidement chaque fonction et de naviguer sans hésitation.

Réparation

Nous abordons rarement le sujet de la réparabilité, mais cette fois, cela en vaut vraiment la peine. La Google Pixel Watch 4 a été conçue pour être réparable, une caractéristique quasi unique dans le monde des montres connectées.

Le site iFixit a publié un démontage complet montrant qu’il est relativement simple d’ouvrir la Pixel Watch 4 et d’accéder à ses composants, que l’on peut remplacer soi-même sans passer par un spécialiste. Google fournit même un manuel officiel de réparation, une initiative suffisamment rare pour être saluée.

Suivi des activités et applications

Côté suivi des activités, pas de grande nouveauté. On peut toujours choisir l’application de son choix pour enregistrer ses performances — Strava, Fitbit, Komoot, ou d’autres encore. Il suffit de se rendre sur le Play Store et d’installer l’application ou les applications souhaitées. Cette intégration fonctionnait déjà très bien sur la version précédente, et c’est toujours le cas ici.

Conclusion.

La Google Pixel Watch 4 confirme la maturité de la gamme. Avec son design soigné, son excellente ergonomie et une interface Wear OS 6 enfin totalement optimisée pour le poignet, elle offre une expérience fluide et agréable au quotidien. On apprécie également la qualité de fabrication, la simplicité d’installation et surtout la réparabilité, une démarche rare et louable dans l’univers des montres connectées.

Malgré tout, l’autonomie reste son principal point faible, Google ayant encore du chemin à faire pour rivaliser avec les meilleurs acteurs du marché, comme Samsung ou Garmin. Le suivi d’activités, bien que complet et compatible avec de nombreuses applications, n’apporte pas de véritable nouveauté cette année.

Points Positifs Points Négatifs + WearOs – Autonomie + Réparation – Prix + Design, ergonomie –

Evaluation.

Configuration : 17/20 Utilisation : 16/20 Fonctions : 16/20 Signal Wifi / Bluetooth : 16/20 Prix : 12/20 Note finale : 15.4/20

