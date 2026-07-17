Test : Mova V70 ultra complete – l’aspirateur robot laveur ultime qu’il vous faut absolument ?

Après un MOVA V50 Ultra Complete qui nous avait laissé une impression globalement positive lors de notre test en 2025, la marque revient avec un nouveau modèle qui ambitionne de monter encore d’un cran. Baptisé MOVA V70 Ultra Complete, ce robot aspirateur laveur mise sur une fiche technique particulièrement complète : puissance d’aspiration annoncée en forte hausse, système de lavage évolué, nettoyage optimisé des angles, serpillières extensibles et station multifonction capable d’automatiser une grande partie de l’entretien.

Sur le papier, le MOVA V70 Ultra Complete possède de sérieux arguments pour rivaliser avec les références actuelles du marché des robots aspirateurs laveurs haut de gamme. Mais les performances annoncées se retrouvent-elles réellement au quotidien ? Après plusieurs semaines d’utilisation sur une habitation de plus de 80 m², nous avons évalué son efficacité, son intelligence de navigation, la qualité de son lavage ainsi que les nombreuses fonctions proposées afin de déterminer s’il mérite sa place parmi les modèles les plus convaincants de sa catégorie.

Préambule.

Présenté à l’occasion du CES 2026, le MOVA V70 Ultra Complete constitue l’une des principales nouveautés du constructeur pour cette année. Déjà commercialisé, il vient enrichir une gamme de plus en plus complète destinée à l’entretien de la maison.

Filiale du groupe Dreame, MOVA développe aujourd’hui un écosystème composé de robots aspirateurs laveurs, mais également de robots tondeuses, robots lave-vitres et robots nettoyeurs de piscine. En quelques années, la marque s’est progressivement imposée comme un acteur à suivre sur le marché des équipements domestiques intelligents, avec des produits qui cherchent à combiner automatisation, simplicité d’utilisation et innovations technologiques.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions du robot aspirateur : 350 × 350 × 88 mm

350 × 350 × 88 mm Dimensions de la station de base : 420 × 458 × 470 mm

420 × 458 × 470 mm Puissance d’aspiration maximale : 40 000 Pa

40 000 Pa Hauteur maximale de franchissement d’obstacles : 9 cm

9 cm Extension de la brosse latérale : 12 cm

12 cm Extension de la serpillière : 16 cm

16 cm Hauteur de levage de la serpillière : 10,5 mm

10,5 mm Patins de serpillière amovibles : Oui

Oui Vitesse de rotation des patins de serpillière : 300 tr/min

300 tr/min Pression vers le bas des patins de serpillière : 15 N

15 N Capacité du réservoir d’eau propre : 4,0 L

4,0 L Capacité du réservoir d’eau usée : 3,5 L

3,5 L Capacité de la batterie : 6 400 mAh

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Robot aspirateur laveur

Station de base

Extension de rampe pour station de base

Brosse principale

Brosse latérale

Patins serpillière

Support de patins de serpillière

Filtre de bac de lavage

Bac à poussière

Module distributeur automatique de produit nettoyant

Manuel d’utilisation et guide démarrage rapide

Kit d’accessoires supplémentaire

Installation / Configuration.

A la vision de l’emballage, on s’imagine que le Mova V70 Ultra Complete est massif. Cette impression lors de l’assemblage et installation du produit. Nous avons déjà 2 robots aspirateur mais ils font tout petit, presque ridicule.

Lors du déballage, on constate que tout est bien protège et que le sentiment qui domine est qualitatif. On est dans le premium, ça se voit et ça se sent au touché. C’est du premium. Imposant et robuste.

L’installation physique n’est vraiment pas compliquée, plus simple qu’un meuble Ikea. Aucun risque de se tromper, d’inverser quoique ce soit. Chaque élément rentre là où il doit aller. Le guide d’installation est là simplement pour nous aider à enlever les protections qui existent un peu partout.

Une fois tout installer en moins de 5 minutes, il ne reste plus qu’à remplir le réservoir d’eau propre et la solution nettoyante dans le conteneur approprié. Le robot est prêt pour une première utilisation. Il suffit d’appuyer sur le bouton de démarrage et hop c’est partie pour un nettoyage complet, aspiration et laveur.

Passons à la partie logicielle car le Mova V70 Ultra Complete est ultra connecté. Comme d’habitude, il faut télécharger le logiciel maison sur notre store préféré. Une mise à jour est nécessaire. Rien d’inhabituel.

Un grand nombre de paramètres sont accessibles par l’application. En effet, nous pouvons modifier les pièces, le type de nettoyage (aspiration uniquement, lavage uniquement, les 2 de façon simultanée ou l’un après l’autre), le type d’itinéraire, la fréquence de nettoyage, pièce par pièce…. Les possibilités sont énormes et fonction des sols que vous avez chez vous

Au démarrage, le Mova V70 Ultra Complete, avec sa caméra cartographie complétement l’ensemble du niveau sur lequel il est positionné. Le robot appréhende les types de sol, carrelage, tapis et autres. Cela joue sur le type d’aspiration à utiliser. La cartographie est très performante dès le départ et s’enrichie à chaque passage

Test / Utilisation.

Prise en main.

La prise en main du Mova V70 Ultra Complete est extrêmement simple. N’importe qui peut utiliser le robot. Comme nous l’avons déjà indiqué, Il suffit d’appuyer sur le bouton démarrage du robot. Idem pour le retour à la base.

A chaque opération, un message en français distinctif et compréhensible est émis. Cela rend le robot amusant presque ludique.

Par l’application, pas besoin d’avoir fait des études en robotique appliquée. Sur l’écran principal de l’application, il suffit d’appuyer sur le bouton « Démarrer ». Le Mova V70 Ultra Complete s’occupe de tout.

La cartographie s’effectue au fur et à mesure des passages. Il est possible d’ajuster les pièces en les découpant, les renommant…

Le Mova V70 Ultra Complete possède une caméra de très bonne résolution. Une action spécifique d’activation est nécessaire pour des soucis de confidentialité. A chaque utilisation, un message est émis.

Utilisation.

Nous avons déjà 2 robots, 1 robot aspirateur et 1 aspirateur laveur. Ce dernier est sous dimensionné pour la surface. Les pièces du RDC font entre 80 et 100 m2. Un escalier permet de monter à l’étage. Le Mova V70 Ultra Complete est capable de monter des petites marches avec un maximum de 9 cm. Ce n’est pas notre cas. Par contre, lors d’une utilisation, nous avions laissé la porte d’entrée ouverte. Le robot a tranquillement franchi le seuil de la porte d’une hauteur d’environ 5 centimètres pour aller sur la terrasse.

Nous comptons donc sur le Mova V70 Ultra Complete pour faire ce dont il est prévu c’est-à-dire aspirer la poussière et nettoyer une grande surface.

Pour la première utilisation, nous lançons le robot manuellement (sans paramétrage) et il s’agit d’un nettoyage complet aspiration et nettoyage. Après un temps de préparation des serpillières, le travail commence. Ce qui étonne des les premiers tours de roues, c’est le faible bruit.

Le Mova V70 Ultra Complete commence généralement par le contour de la pièce pour ensuite s’occuper de l’intérieur.

Avec l’articulation de la brosse latérale (12 cm de déport) et de la serpillière rotative droite (16 cm) (système MAxiReach), le robot est capable de nettoyer complètement les angles et les différents coins des meubles.

Une fois la batterie faible le robot repart à la station, en profite pour nettoyer les serpillières. Le Mova V70 Ultra Complete repartira à sa tache là il s’est arrêté.

Il en profite pour faire un nettoyage complet des poussières, de l’eau et des serpillères. Il en profite aussi pour remettre un peu de nettoyant si nécessaire.

Lorsque le robot rencontre un obstacle, il le contourne. Si c’est un tapis, les serpillères se rétractent automatiquement (système Cleanlift).

Au terme d’un peu plus d’une semaine de test et d’une utilisation du Mova V70 Ultra Complete, nous sommes impressionnés par la qualité du robot et de ses capacités.

Le résultat est impressionnant, l’aspiration est performante, le nettoyage est perceptible et efficace.

Pour une utilisation plus poussée, il est nécessaire de passer par l’application. De nombreux paramètres peuvent être modifiés qu’il s’agisse du niveau d’aspiration, du cycle de lavage, la stratégie de nettoyage, du zonage des pièces ou de la planification. Il est aussi possible de lui indiquer les périodes de recharge durant les heures creuses. Il faut prendre le temps pour une utilisation optimale sans pour autant que cela soit fastidieux.

S’il y avait un reproche à faire, le Mova V70 Ultra Complete retourne assez souvent à la charge. Pour notre configuration, la batterie est trop faible.

Conclusion.

En conclusion, le Mova V70 Ultra Complete est le robot ultime que nous voulons tous. C’est un robot aspirateur laveur de très haut de gamme tant dans son design que dans ses performances : puissance d’aspiration, lavage impressionnant, autonome dans la gestion des produits, prise en main et dans ses notifications.

Proposé à un tarif de 1399 euros, le Mova V70 Ultra Complete sait tout faire. Oui c’est une somme mais c’est justifié aux vues des performances et des fonctionnalités proposées. Cependant, au moment de la rédaction de cet article, il est en promotion actuellement chez Boulanger à 1099 euros.

Points Positifs Points Négatifs + Aspiration / Utilisation – Prix + Simplicité d’utilisation – Batterie + Logiciel complet –

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 19/20 Fonctions : 19/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 16/20 Note finale : 18.2/20

Liens d’achat.

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Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :