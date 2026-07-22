GHS Wireless InfinitePlay : Glorious Gaming lance un casque sans fil qui promet de ne jamais se déconnecter

Le marché des casques gaming sans fil évolue rapidement, mais un point reste souvent source de frustration : l’autonomie. Avec le GHS Wireless InfinitePlay, Glorious Gaming entend répondre à ce problème grâce à un système inédit de batteries interchangeables associé à une batterie de secours intégrée. L’objectif est simple : permettre aux joueurs de continuer leur partie sans interruption, même lors d’un changement de batterie.

Fondée en 2014, Glorious Gaming s’est progressivement imposée sur le marché des périphériques PC avec ses claviers, souris et accessoires destinés aux joueurs. La marque étoffe désormais sa gamme audio avec plusieurs casques GHS, dont ce nouveau modèle qui mise sur l’autonomie, la polyvalence et un ensemble de fonctionnalités habituellement réservées aux références haut de gamme.

GHS Wireless InfinitePlay mise sur une autonomie réellement continue

La principale innovation du GHS Wireless InfinitePlay repose sur son système InfinitePlay. Le casque est livré avec deux batteries amovibles offrant chacune plus de 85 heures d’autonomie.

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Jusqu’à présent, même les casques équipés de batteries interchangeables imposaient une courte coupure lors du remplacement. Glorious Gaming souhaite supprimer cette contrainte grâce à son système Guardian Battery, une batterie interne capable d’alimenter le casque pendant plus de trois heures lorsque la batterie principale est retirée.

Concrètement, il devient possible de remplacer une batterie vide par une batterie rechargée sans perdre la connexion avec son équipe, ni interrompre une partie en ligne.

Des transducteurs inclinés pour améliorer la spatialisation

Le GHS Wireless InfinitePlay embarque des transducteurs dynamiques de 40 mm inclinés, déjà présents sur les autres modèles de la gamme GHS.

Cette architecture reproduit davantage l’orientation naturelle de l’oreille afin d’améliorer la perception spatiale des sons. Les joueurs peuvent ainsi mieux localiser les déplacements d’un adversaire, les bruits de pas ou encore les effets sonores dans les jeux compétitifs.

Glorious Gaming met également en avant une restitution plus équilibrée, aussi bien pour le jeu que pour les contenus multimédias.

Un double microphone pensé pour le jeu comme pour les déplacements

La partie communication fait également l’objet d’un soin particulier.

Le casque est équipé d’un microphone perche détachable intégrant une réduction des bruits ambiants afin d’améliorer la clarté des conversations pendant les parties en ligne.

Lorsque l’utilisateur quitte son poste de jeu, il peut retirer ce microphone. Un second micro intégré directement dans l’oreillette prend alors le relais pour les appels téléphoniques ou les discussions via Bluetooth.

Cette configuration permet au GHS Wireless InfinitePlay d’être utilisé aussi bien à domicile qu’en mobilité sans changer d’équipement.

Une compatibilité étendue avec PC, consoles et appareils mobiles

Le nouveau casque de Glorious Gaming fonctionne en 2,4 GHz grâce à un dongle USB destiné principalement au jeu sur :

PC

PlayStation 5

PlayStation 4

Nintendo Switch

Le Bluetooth permet quant à lui une utilisation sur smartphone, tablette ou ordinateur portable pour écouter de la musique, participer à des appels ou utiliser Discord.

Le changement entre les deux modes de connexion s’effectue via un bouton dédié directement sur le casque.

Une conception orientée confort et robustesse

Le GHS Wireless InfinitePlay adopte une structure renforcée destinée aux longues sessions de jeu.

Le casque dispose notamment de :

coussinets en mousse à mémoire de forme ;

serre-tête suspendu ;

réglage en hauteur des oreillettes ;

molettes métalliques dédiées au volume et au mix chat/jeu.

Les commandes permettent également de gérer le microphone, les fonctions multimédias ainsi que la sélection de la source audio sans passer par un logiciel externe.

Selon Glorious Gaming, cette conception vise aussi à améliorer la durabilité du produit face à une utilisation intensive.

Glorious CORE permet de personnaliser entièrement le son

Le logiciel Glorious CORE accompagne le casque.

Il permet de modifier l’égaliseur à l’aide de profils prédéfinis ou totalement personnalisés. Les réglages peuvent ensuite être enregistrés directement dans la mémoire interne du casque.

Ainsi, un utilisateur peut conserver son profil sonore même lorsqu’il connecte le GHS Wireless InfinitePlay à une console.

Le logiciel affiche également :

le niveau des batteries ;

le volume du microphone ;

l’équilibre du mix chat/jeu.

Un casque premium à un tarif plus accessible

Avec ce modèle, Glorious Gaming cherche à intégrer des fonctionnalités généralement réservées aux casques professionnels dans une gamme tarifaire plus accessible.

Le GHS Wireless InfinitePlay combine ainsi batteries interchangeables, batterie de secours, double microphone, connexion sans fil 2,4 GHz et Bluetooth, ainsi qu’un ensemble de commandes directement intégrées aux oreillettes.

Le casque est commercialisé dès maintenant au prix conseillé de 229,99 €.

Ce qu’il faut retenir

Le GHS Wireless InfinitePlay introduit un système inédit associant deux batteries interchangeables et une batterie interne de secours afin d’éviter toute interruption pendant les sessions de jeu.

Chaque batterie offre plus de 85 heures d’autonomie, tandis que la Guardian Battery assure plus de trois heures de fonctionnement lors du remplacement.

Compatible PC, PS5, PS4, Switch et Bluetooth, le casque se veut aussi polyvalent pour le jeu que pour un usage quotidien.

Avec un prix public de 229,99 €, Glorious Gaming cible les joueurs recherchant un casque premium sans basculer vers les modèles les plus onéreux du marché.

Positionnement sur le marché

Le GHS Wireless InfinitePlay s’inscrit sur le segment des casques gaming sans fil premium.

Il vient concurrencer des modèles comme les SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, Logitech G Astro A50 X, Razer BlackShark V2 Pro ou encore les références de Corsair. Son principal argument différenciant réside dans son système de batterie continue permettant d’éliminer les coupures lors des remplacements de batterie.

Le produit vise principalement les joueurs compétitifs, les créateurs de contenu et les utilisateurs qui alternent entre PC, consoles et appareils mobiles.

FAQ : GHS Wireless InfinitePlay

Quelle est l’autonomie du GHS Wireless InfinitePlay ?

Chaque batterie interchangeable offre plus de 85 heures d’autonomie. Deux batteries sont fournies avec le casque.

Comment fonctionne la batterie Guardian ?

Une batterie interne prend automatiquement le relais pendant plus de trois heures lors du changement de batterie afin d’éviter toute coupure.

Le GHS Wireless InfinitePlay est-il compatible avec les consoles ?

Oui. Il fonctionne avec les PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch ainsi qu’en Bluetooth sur les appareils compatibles.

Quel est le prix du casque ?

Le prix public conseillé est fixé à 229,99 €.

Le casque permet-il de personnaliser le son ?

Oui. Le logiciel Glorious CORE permet de créer des profils d’égalisation personnalisés pouvant être enregistrés directement dans le casque.

Récapitulatif technique

Produit : GHS Wireless InfinitePlay

GHS Wireless InfinitePlay Marque : Glorious Gaming

Glorious Gaming Transducteurs : 40 mm inclinés

40 mm inclinés Autonomie : plus de 85 heures par batterie

plus de 85 heures par batterie Batteries : 2 batteries interchangeables InfinitePlay

2 batteries interchangeables InfinitePlay Batterie interne : Guardian Battery (plus de 3 heures)

Guardian Battery (plus de 3 heures) Connexion : 2,4 GHz + Bluetooth

2,4 GHz + Bluetooth Compatibilité : PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, mobile

PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, mobile Microphone : perche détachable + micro intégré

perche détachable + micro intégré Logiciel : Glorious CORE

Glorious CORE Prix : 229,99 €

En résumé

Le GHS Wireless InfinitePlay apporte une approche originale de l’autonomie grâce à son système de batteries interchangeables associé à une batterie de secours intégrée. Cette solution permet d’éviter les déconnexions lors des changements de batterie tout en conservant une compatibilité étendue avec les principales plateformes de jeu. Glorious Gaming renforce ainsi sa présence sur le segment des casques gaming premium avec une proposition axée sur la continuité d’utilisation.

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