OPPO Reno16 Pro, Reno16 et Reno16 F : la nouvelle génération mise sur l’IA, la photo et un design inédit

OPPO renouvelle sa gamme de smartphones avec les OPPO Reno16 Pro, OPPO Reno16 et OPPO Reno16 F. Disponibles en précommande à partir du 25 juillet en Belgique avant une commercialisation le 31 juillet, ces nouveaux modèles misent sur un design revisité, une photographie enrichie par l’intelligence artificielle et des fonctionnalités destinées à simplifier le quotidien. La marque accompagne également ce lancement d’un nouvel accessoire baptisé OPPO Bubble.

OPPO poursuit le développement de sa série Reno en renforçant son positionnement sur le segment premium. Le constructeur enrichit son catalogue avec des smartphones qui combinent design, intelligence artificielle et photographie mobile, tout en promettant plusieurs années de mises à jour logicielles et de sécurité.

OPPO Reno16 : un nouveau design 3D qui renouvelle la gamme

Avec cette nouvelle génération, OPPO Reno16 inaugure une identité visuelle inédite. La finition Pop White adopte le nouveau design 3D Pop Planet, développé grâce à la technologie HoloVerse 3D.

Selon l’angle de vue et la lumière, le dos du smartphone affiche un effet de profondeur qui apporte une touche originale sans modifier les dimensions de l’appareil.

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OPPO conserve également un bloc photo parfaitement intégré au châssis afin d’obtenir une finition plus sobre et homogène.

Les trois smartphones bénéficient d’une conception premium qui privilégie une prise en main confortable tout en conservant un style moderne.

Une photographie dopée par l’intelligence artificielle

La photographie constitue l’un des principaux arguments de cette génération OPPO Reno16.

Tous les modèles profitent d’une caméra selfie ultra grand-angle de 50 mégapixels ainsi que d’un système de triple caméra arrière destiné à couvrir différents usages.

Le OPPO Reno16 Pro se distingue par son capteur principal Ultra Clear de 200 MP, capable de capturer davantage de détails pour faciliter le recadrage et la retouche des clichés.

OPPO introduit également Pop Cam, une nouvelle fonction qui applique instantanément différents effets créatifs inspirés des appareils photo argentiques. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir des rendus Digicam, Instant Film ou encore Light Leak directement depuis l’application photo.

Cette approche vise clairement les créateurs de contenus et les utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux.

Create Hub simplifie la création de contenus

La série OPPO Reno16 ne se contente pas de prendre des photos. Elle cherche aussi à faciliter leur exploitation.

Le nouveau Create Hub regroupe plusieurs outils de création assistés par IA permettant de modifier rapidement des images et des vidéos.

Parmi les nouveautés figurent AI Remix Collage, qui assemble automatiquement plusieurs contenus dans une composition cohérente, ainsi que Popout Collage 2.0, conçu pour produire des montages plus créatifs sans nécessiter d’application supplémentaire.

Cette intégration permet de centraliser les fonctions de création directement dans ColorOS.

ColorOS 16 met davantage l’accent sur l’IA

Les OPPO Reno16 Pro, Reno16 et Reno16 F fonctionnent sous ColorOS 16, une version qui intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Le système introduit notamment AI Mind Space, un espace destiné à enregistrer facilement captures d’écran, notes et informations importantes afin de les retrouver plus rapidement.

De son côté, AI Mind Pilot exploite plusieurs modèles d’IA pour proposer une assistance adaptée au contexte d’utilisation.

OPPO enrichit également son expérience de voyage avec AI Menu Translation, capable de traduire un menu étranger tout en affichant des explications visuelles sur les plats proposés.

L’objectif est de rendre les fonctions d’intelligence artificielle plus utiles au quotidien plutôt que de les limiter à la simple génération de texte.

Autonomie, recharge rapide et résistance renforcée

Au-delà de l’intelligence artificielle, la série OPPO Reno16 met l’accent sur une utilisation durable.

Les trois smartphones sont équipés de batteries de grande capacité compatibles avec la recharge rapide SUPERVOOC, permettant de récupérer rapidement plusieurs heures d’autonomie.

OPPO annonce également des processeurs suffisamment puissants pour assurer une utilisation fluide aussi bien en multitâche que pour les jeux mobiles ou le streaming vidéo.

Tous les modèles bénéficient d’une certification IP68/IP69, garantissant une résistance avancée à l’eau et à la poussière.

OPPO Bubble transforme la caméra arrière en appareil selfie

En parallèle des smartphones, OPPO présente OPPO Bubble, un nouvel accessoire magnétique.

Doté d’un écran AMOLED intégré, il agit comme un viseur externe permettant d’utiliser plus facilement la caméra principale pour réaliser des selfies ou des photos de groupe.

Cette approche rappelle certaines solutions déjà présentes sur des appareils photo hybrides tout en apportant davantage de flexibilité aux créateurs de contenus mobiles.

Prix, disponibilité et mises à jour

Les OPPO Reno16 Pro, Reno16 et Reno16 F sont disponibles en précommande depuis le 25 juillet, avant une commercialisation le 31 juillet.

Les tarifs annoncés sont les suivants :

OPPO Reno16 Pro 5G : 1 099 €

: OPPO Reno16 5G : 899 €

: OPPO Reno16 F 5G : 699 €

: OPPO Bubble : 129 €

OPPO promet 5 ans de mises à jour Android ainsi que 6 ans de correctifs de sécurité, un engagement désormais attendu sur ce segment du marché.

Pendant la période de lancement, plusieurs accessoires, dont les écouteurs Enco Air5 Pro et un chargeur SUPERVOOC, sont proposés selon le modèle acheté.

Ce qu’il faut retenir

La nouvelle série OPPO Reno16 met l’accent sur l’intelligence artificielle appliquée à la photographie et à la création de contenus.

Le Reno16 Pro se démarque par son capteur principal de 200 MP, tandis que l’ensemble de la gamme bénéficie d’outils IA intégrés à ColorOS 16.

Les smartphones proposent également une certification IP68/IP69, une recharge rapide SUPERVOOC et un engagement logiciel de cinq ans.

Avec cette génération, OPPO cherche à renforcer sa présence sur le segment premium tout en enrichissant son écosystème avec l’accessoire OPPO Bubble.

Positionnement sur le marché

Avec la série OPPO Reno16, le constructeur cible le segment premium Android.

Les nouveaux modèles viennent concurrencer des smartphones comme les Samsung Galaxy S, les Google Pixel ou encore les Honor de milieu et haut de gamme en misant sur la photographie assistée par IA, le design et la création de contenus.

Cette gamme s’adresse principalement aux utilisateurs recherchant un smartphone polyvalent, orienté photo et productivité.

FAQ : OPPO Reno16

Quelle est la date de sortie des OPPO Reno16 ?

Les smartphones sont disponibles en précommande dès le 25 juillet et seront commercialisés à partir du 31 juillet en Belgique.

Quel est le prix des OPPO Reno16 ?

Le Reno16 Pro est proposé à 1 099 €, le Reno16 à 899 € et le Reno16 F à 699 €.

Quelle est la principale nouveauté de la série OPPO Reno16 ?

La gamme introduit un nouveau design 3D Pop Planet, plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle et un système photo repensé.

Le OPPO Reno16 Pro dispose-t-il d’un capteur de 200 MP ?

Oui. Le Reno16 Pro embarque un capteur principal Ultra Clear de 200 mégapixels destiné à améliorer le niveau de détail des clichés.

Combien de temps OPPO garantit-il les mises à jour ?

Le constructeur annonce cinq années de mises à jour Android ainsi que six années de mises à jour de sécurité.

Récapitulatif technique

Caméra principale (Reno16 Pro) : 200 MP Ultra Clear

: 200 MP Ultra Clear Caméra selfie : 50 MP ultra grand-angle

: 50 MP ultra grand-angle Photographie IA : Pop Cam, AI Remix Collage, Popout Collage 2.0

: Pop Cam, AI Remix Collage, Popout Collage 2.0 Système : ColorOS 16

: ColorOS 16 Fonctions IA : AI Mind Space, AI Mind Pilot, AI Menu Translation

: AI Mind Space, AI Mind Pilot, AI Menu Translation Recharge : SUPERVOOC

: SUPERVOOC Résistance : certification IP68/IP69

: certification IP68/IP69 Mises à jour : 5 ans Android et 6 ans de sécurité

: 5 ans Android et 6 ans de sécurité Prix : de 699 € à 1 099 €

En résumé

La série OPPO Reno16 renouvelle la gamme Reno avec un design inédit, une forte intégration de l’intelligence artificielle et des outils de création destinés aux amateurs de photographie mobile. Le Reno16 Pro se distingue par son capteur de 200 MP, tandis que l’ensemble de la gamme bénéficie d’une recharge rapide, d’une certification IP68/IP69 et d’un suivi logiciel étendu.

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