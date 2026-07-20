Konyks Hydro Solar : le programmateur d’arrosage connecté qui mise sur le solaire pour automatiser votre jardin

Entre les périodes de sécheresse et la nécessité de limiter le gaspillage d’eau, les systèmes d’arrosage intelligents gagnent en popularité. Avec le Konyks Hydro Solar, le fabricant français enrichit son catalogue d’un programmateur d’arrosage connecté alimenté par un panneau solaire intégré. L’objectif est de simplifier la gestion de l’irrigation tout en conservant un contrôle précis depuis un smartphone, sans dépendre de piles jetables.

Konyks poursuit le développement de son écosystème dédié à la maison connectée. Après ses prises, ampoules, capteurs et solutions de sécurité, la marque élargit désormais son offre aux équipements extérieurs avec un programmateur Wi-Fi pensé pour les jardins, potagers, serres et pelouses.

Konyks Hydro Solar : un programmateur d’arrosage autonome grâce au solaire

Le Konyks Hydro Solar se distingue avant tout par son alimentation. Contrairement aux programmateurs classiques fonctionnant avec des piles, il embarque un panneau solaire qui recharge en permanence sa batterie intégrée.

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En cas de faible ensoleillement prolongé, un port USB-C permet également de recharger le boîtier manuellement. Cette approche limite les opérations de maintenance tout en garantissant une utilisation sur la durée.

L’appareil se connecte directement au réseau Wi-Fi 2,4 GHz, sans nécessiter de hub ou de passerelle supplémentaire. Konyks annonce une portée pouvant atteindre jusqu’à 100 mètres selon l’environnement d’installation.

Deux sorties indépendantes pour gérer plusieurs zones d’arrosage

L’un des principaux atouts du Konyks Hydro Solar réside dans sa conception à double sortie.

Le programmateur possède une entrée d’eau unique et deux vannes totalement indépendantes. Chaque sortie peut recevoir sa propre programmation, avec des horaires, des durées ou encore des volumes d’eau différents.

Cette configuration permet par exemple d’alimenter séparément une pelouse et un potager, ou encore deux systèmes d’irrigation distincts, sans devoir installer deux programmateurs.

Une gestion intelligente depuis l’application Konyks

L’ensemble des réglages est accessible depuis l’application mobile Konyks disponible sur Android et iOS.

L’utilisateur peut notamment :

programmer plusieurs cycles d’arrosage par jour ou par semaine ;

déclencher un arrosage manuel à distance ;

définir une durée ou un volume d’eau précis ;

créer des automatisations en fonction du lever ou du coucher du soleil ;

adapter les scénarios selon les conditions météorologiques.

Le système est également compatible avec Amazon Alexa, Google Home et les raccourcis Siri, permettant d’ouvrir ou de fermer les vannes par commande vocale.

Débitmètre intégré : surveiller la consommation d’eau

Le Konyks Hydro Solar ne se contente pas d’ouvrir ou fermer un robinet.

Il embarque un débitmètre capable de mesurer précisément la quantité d’eau utilisée. Cette fonctionnalité permet de suivre la consommation directement depuis l’application.

Le système peut également détecter une circulation d’eau anormale lorsque l’arrosage devrait être arrêté. En cas de fuite potentielle, une notification est envoyée sur le smartphone afin d’alerter rapidement l’utilisateur.

Une conception adaptée à une utilisation en extérieur

Konyks a renforcé la conception du produit afin de supporter les contraintes d’une installation extérieure.

Le raccord d’entrée est réalisé en métal tandis que le corps du programmateur utilise un plastique en polycarbonate plus résistant aux variations de température.

L’ensemble bénéficie d’une certification IP65, offrant une protection contre la poussière et les projections d’eau. Le programmateur fonctionne avec une pression comprise entre 0,03 et 0,8 MPa, accepte un débit maximal de 40 litres par minute et fonctionne entre 1 °C et 60 °C.

Quels usages pour le Konyks Hydro Solar ?

Le Konyks Hydro Solar vise principalement les particuliers souhaitant automatiser leur arrosage sans installation complexe.

Il peut être utilisé pour :

l’arrosage d’une pelouse ;

un système d’irrigation goutte-à-goutte ;

un potager ;

une serre ;

le remplissage d’une piscine ;

l’alimentation en eau d’abreuvoirs pour animaux.

Grâce à ses deux sorties indépendantes et à sa programmation avancée, il peut répondre à des besoins variés tout au long de la saison estivale.

Ce qu’il faut retenir

Le Konyks Hydro Solar est un programmateur d’arrosage connecté fonctionnant directement en Wi-Fi sans hub supplémentaire.

Son panneau solaire intégré recharge automatiquement la batterie afin de limiter les opérations de maintenance.

Son débitmètre intégré permet de suivre précisément la consommation d’eau et d’être alerté en cas de fuite.

Avec ses deux sorties indépendantes et sa gestion complète depuis smartphone, il s’adresse aux utilisateurs souhaitant automatiser efficacement l’arrosage de plusieurs zones du jardin.

Positionnement sur le marché

Le Konyks Hydro Solar se positionne sur le segment des programmateurs d’arrosage connectés premium.

Face aux modèles fonctionnant uniquement sur piles, il mise sur une alimentation solaire intégrée, une connexion Wi-Fi directe sans passerelle et une double sortie indépendante. Il s’adresse aussi bien aux propriétaires de jardins qu’aux utilisateurs souhaitant optimiser leur consommation d’eau tout en conservant un contrôle à distance. Son tarif annoncé est de 99,90 €.

FAQ : Konyks Hydro Solar

Quelle est l’autonomie du Konyks Hydro Solar ?

Le panneau solaire recharge en continu la batterie intégrée. En cas de mauvais temps prolongé, un rechargement USB-C reste possible.

Le Konyks Hydro Solar nécessite-t-il un hub ?

Non. Il se connecte directement au réseau Wi-Fi 2,4 GHz sans passerelle supplémentaire.

Peut-on gérer deux circuits d’arrosage ?

Oui. Les deux sorties sont totalement indépendantes et disposent chacune de leur propre programmation.

Le programmateur mesure-t-il la consommation d’eau ?

Oui. Son débitmètre intégré affiche le volume d’eau consommé et peut signaler une fuite éventuelle.

Quel est le prix du Konyks Hydro Solar ?

Le prix public conseillé est de 99,90 €.

Récapitulatif technique

Produit : Konyks Hydro Solar

Konyks Type : programmateur d’arrosage connecté

programmateur d’arrosage connecté Connexion : Wi-Fi 2,4 GHz

Wi-Fi 2,4 GHz Alimentation : panneau solaire + USB-C

panneau solaire + USB-C Sorties : 2 vannes indépendantes

2 vannes indépendantes Débit maximal : 40 L/min

40 L/min Pression : 0,03 à 0,8 MPa

0,03 à 0,8 MPa Indice de protection : IP65

IP65 Compatibilité : Alexa, Google Home, Siri

Alexa, Google Home, Siri Fonctions : programmation, débitmètre, alertes de fuite, contrôle à distance

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