Facebook Gaming, une App dédiée au jeu pour smartphone.

Facebook vient d’avancer le lancement de son application Facebook Gaming. Une application dédiée à tous les fans de jeux vidéo qui vont pouvoir désormais suivre tous leurs jeux, amis et partie de jeu en streaming sur leur smartphone.

Avec le confinement de plus en plus de jeunes utilisateurs se connectent sur des plateformes comme Twitch pour « mater » des parties de leur joueur ou leur jeu préféré. Selon Apptopia, système d’analyse des applications pour smartphone, le mois de mars a été le mois le plus rentable pour toutes ces plateformes.

Facebook Gaming, sortie initiale en juin avancée !

En effet, au départ, Facebook qui propose déjà ce type de service depuis son application Facebook, a décidé d’avancer la sortie de son application. Une sortie anticipée qui rend l’application disponible tout d’abord pour tous les utilisateurs Android. Mais pas de panique pour les possesseurs d’iPhone ! En effet, l’entreprise a annoncé que la version iOS est prévue pour une sortie imminente.

Avec cette nouvelle application, l’entreprise ajoute une corde à son arc et s’engouffre dans un marché qui cartonne celui du gaming sur smartphone.

Mais que permet de faire Facebook Gaming ?

Eh bien, quand on voit le slogan de l’application sur le Play Store, c’est pour le moins explicite : Watch, Play and Connect. Si vous n’êtes pas très bon en anglais, on traduira ça par : Regarde, joue et connecte-toi.

Et c’est exactement ce que va permettre de faire l’application. Désormais plus besoin de passer par l’application Facebook. En effet, lors du lancement de l’application, l’App utilisera votre compte et vous donnera accès à du contenu.

Du contenu comme des chines de streaming vidéo dédié au jeu, mais pas seulement. En effet, il sera possible de regarder du contenu vidéo, des parties de jeu de gamer, mais aussi la possibilité d’accéder à des jeux pour jouer entre amis. Ceux-là mêmes avec lesquels il est possible de jouer via Facebook.

Par ailleurs, Facebook annonce qu’il sera possible de suivre et d’interagir sur des interviews d’éditeur de jeu. Bref, plus que jamais, l’entreprise veut ramener les confinés sur sa plateforme, et ce au travers d’une application simple et facile à utiliser.