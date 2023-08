Eisa Awards 2023-2024, les smartphones à l’honneur.

Bonnes nouvelles pour les marques, les EISA AWARDS 2023-2024 viennent d’être décernés dans les différentes catégories concernées pour les produits high-tech. Mais que sont les EISA AWARDS 2023-2024 ?

Les EISA Awards, acronyme d’Expert Imaging and Sound Association, représentent une association regroupant 60 publications et sites internet spécialisés dans 29 pays. Ces prix reconnaissent l’excellence dans divers domaines tels que la haute-fidélité, le cinéma maison, la photographie, les dispositifs mobiles et l’électronique automobile.

Chaque année, les EISA Awards récompensent les produits qui se démarquent par leur qualité, leur innovation et leurs performances exceptionnelles. Les lauréats sont sélectionnés par un jury de spécialistes, qui choisissent les meilleurs matériels de chaque catégorie. Ces prix prestigieux offrent aux consommateurs une référence fiable pour choisir des produits de haute qualité dans divers domaines technologiques.

Différentes catégories selon les produits.

L’association regroupe les Awards en différentes catégories : Hi-Fi, Home Theatre Audio, Display et vidéo, in-car Electronics, Mobile devices et Photo.

Ces Awards arrivent généralement un peu avant la période du salon de l’IFA de Berlin qui ouvre ses portes début septembre.

Des Awards pour des produits qui font le bonheur des marques dans la mesure où ils représentent la qualité du produit, le savoir-faire de la marque ou l’évolution technologique. Tous des facteurs qui ont de quoi donner confiance au grand public sur un produit.

Les grands gagnants dans la catégorie smartphone.

Cette année dans l’univers du smartphone, trois smartphones ont reçu le Eisa Awards :