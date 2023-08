Lenovo Legion Go, une nouvelle console portable à la mode Switch ?

Des photos de la potentielle Lenovo Legion Go ont été dévoilées sur internet. Des photos qui laissent penser que Lenovo va proposer une alternative à la Switch de Nintendo. Une alternative qui tournera sous Windows 11.

Si vous êtes passionné de console vidéo, vous n’êtes pas sans connaitre, les PlayStation 5, Xbox, ou Nintendo Switch. Et si la Switch cartonne pas mal en terme de vente, il se pourrait que Lenovo lui propose un concurrent. C’est en tout cas ce que l’on pense suite à des photos qui sont apparues sur le site Windows Report.

Lenovo Legion Go, une console portable pour concurrencer la Nintendo Switch ?

C’est en tout cas ce que laissent penser les photos du produit qui sont apparues. Des photos qui apparemment sont des photos du produit et pas simplement un rendu 3D réalisé sur base des spécifications technique.

Alors, console ou ordinateur de poche ? Dans la mesure où Lenovo est un spécialiste dans le secteur de l’informatique, des tablettes et que selon différentes sources l’appareil tourne sous Windows 11, on serait tenté de parler d’ordinateur de poche.

Ce nouveau venu pourrait en outre venir concurrencer la toute nouvelle console d’Asus, l’Asus Rog Ally que nous vous avons présenté en test juste un peu avant les vacances.

Ce qui surprend c’est que le Lenovo Legion Go sera doté de manette de contrôle ou joystick détachables. Ceux-ci apparemment comme on peut le voir sur les photos sont équipés de capteurs de connexion qui viendront se fixer sur les coté de la partie-écran du Lenovo Legion Go.

Au cœur du système, on trouve quoi ?

Alors ce qui sûr, c’est que le tout tournera sous Windows 11. Pour le reste, nous n’avons pas encore d’informations, mais on peut supposer que le Lenovo Legion Go sera au moins équipé de Wi-fi et sans doute du Wi-Fi 6 au minimum. Sans doute également du Bluetooth pour permettre aux joueurs d’y connecter un casque sans fil. À noter qu’on voit sur les photos la présence d’un port jack 3.5mm.

Il se pourrait aussi que l’écran soit tactile. En tout cas on l’espère. Reste à voir en revanche si comme la Switch, il sera possible d’associer la future console de Lenovo à un téléviseur ou un écran au travers d’un câble ou pourquoi via le sans fil.