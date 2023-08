ASUS Vivobook Pro 15 OLED BAPE®Edition, une touche de design.

Avec cet ASUS Vivobook Pro 15 OLED BAPE®Edition, le constructeur asiatique nous annonce l’arrivée à son catalogue d’un nouvel ordinateur portable né d’une collaboration inédite avec la marque légendaire de streetwear.

Asus est une marque qui n’a plus vraiment de raison de se faire connaitre. Effectivement, la marque qui est active depuis des décennies a su asseoir son renom dans le domaine de l’informatique depuis plusieurs décennies maintenant. Cette fois la marque joue la carte du partenariat et du look pour proposer une édition spéciale.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED BAPE®Edition, de la couleur, mais pas que.

Ce nouveau venu est le premier ordinateur portable né d’une collaboration inédite avec la marque légendaire de streetwear. À cette occasion, le constructeur asiatique a décidé de mettre l’accent sur le partenariat en proposant une édition spéciale de son ASUS Vivobook Pro 15 OLED.

Ainsi, Le Vivobook Pro 15 OLED BAPE®Edition affiche sur sa face extérieure un motif camouflage exclusif conçu par BAPE® spécifiquement pour l’ordinateur. Outre l’ordinateur portable à proprement parlé, Asus fournit des accessoires en rapport avec son partenaire. Ainsi, on découvre une sacoche, mais aussi une souris et des accessoires aux couleurs de BAPE®.

Détail impressionnant, on voit qu’Asus propose même des stickers de couleurs à venir fixer sur les touches de frappe de son ASUS Vivobook Pro 15 OLED BAPE®Edition. La boite de packaging est elle aussi aux couleurs du partenaire.

Au cœur du système.

Jusqu’ici on vous a parlé de la partie design. Maintenant on vous parle de la partie technique de ce nouvel ASUS Vivobook Pro 15 OLED BAPE®Edition. On sait déjà qu’il sera doté d’un processeur Intel Core de 13ème génération de type i9-13900H accompagné d’un processeur graphique Intel Arc A350M.

Côté mémoire, Asus propose une configuration mémoire jusqu’à 16 Go avec une capacité de stockage de 1 To. L’écran quant à lui est un écran 45.6 pouces 2.8K avec un taux de rafraichissement de 120Hz.Niveau connectivité, on retrouve du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 6E. L’ordinateur est également muni de haut-parleurs Harman-Kardon.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est de son prix, il faudra attendre le 17 aout, date à laquelle Asus organisera une présentation live.