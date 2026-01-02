MediaTek Dimensity 7100 : une puce 5G équilibrée pour le milieu de gamme

Le marché des smartphones de milieu de gamme continue de s’étoffer, et les constructeurs misent sur des plateformes de plus en plus performantes pour séduire un public exigeant. Avec son Dimensity 7100, MediaTek propose une puce qui joue la carte de l’équilibre entre puissance, connectivité et efficacité énergétique.

MediaTek, acteur incontournable dans le domaine des semi-conducteurs, poursuit son offensive sur le segment mobile. Sa gamme Dimensity s’agrandit avec le 7100, un SoC conçu pour répondre aux exigences croissantes des utilisateurs de smartphones abordables sans faire de compromis sur les fonctionnalités clés.

Architecture gravée en 6 nm : une base solide

Le MediaTek Dimensity 7100 repose sur une architecture gravée en 6 nm, un procédé de fabrication moderne qui permet de conjuguer performance et faible consommation d’énergie. Cette finesse de gravure constitue un atout non négligeable dans un marché où l’autonomie reste une préoccupation majeure.

La puce intègre un processeur octa-core articulé autour de quatre cœurs Cortex-A78 cadencés jusqu’à 2,4 GHz, épaulés par quatre cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz dédiés aux tâches moins gourmandes. Ce combo vise à assurer une fluidité constante, tout en maîtrisant la dépense énergétique.

GPU Mali-G610 : pour des performances graphiques cohérentes

Côté graphismes, MediaTek mise sur un GPU Mali-G610, qui offre des performances honnêtes pour un SoC de cette catégorie. Les jeux mobiles populaires tournent sans accroc, et l’expérience utilisateur reste fluide même dans les interfaces les plus animées. Ce GPU permet également la prise en charge d’écrans jusqu’à 120 Hz avec profondeur de couleur 10 bits, une caractéristique qui devient peu à peu incontournable sur les modèles de milieu de gamme.

Connectivité 5G avancée : double SIM et agrégation de porteuses

La connectivité 5G est bien sûr au cœur du dispositif, avec un modem intégré compatible 3GPP Release 16. Le Dimensity 7100 supporte des débits allant jusqu’à 3,3 Gb/s en téléchargement, avec une gestion avancée du réseau grâce à l’agrégation de porteuses. La prise en charge de deux cartes SIM 5G permet à l’utilisateur de jongler entre deux forfaits sans sacrifier la vitesse ou la stabilité. En parallèle, la présence du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.4 assure des connexions locales rapides et fiables.

Support photo et vidéo : jusqu’à 200 MP

La montée en gamme ne se limite pas à la connectivité. MediaTek dote sa puce d’un ISP (processeur de signal d’image) capable de gérer des capteurs photo jusqu’à 200 MP. Le traitement d’image bénéficie de fonctions avancées telles que la réduction du bruit multiphase ou la détection faciale assistée par intelligence artificielle. La vidéo n’est pas en reste, avec une compatibilité HDR et une gestion fluide des contenus haute résolution, y compris en conditions de faible luminosité.

Efficacité énergétique : priorité à l’autonomie

Avec l’intégration de la technologie UltraSave 3.0+, MediaTek met l’accent sur l’optimisation de la consommation énergétique, notamment en usage 5G. Cette approche vise à réduire les cycles de charge tout en conservant une expérience utilisateur réactive. L’ensemble de l’architecture du Dimensity 7100 a été pensé pour prolonger l’autonomie des terminaux sans sacrifier les performances, un point crucial pour les utilisateurs mobiles intensifs.

Récapitulatif technique

Gravure : 6 nm

CPU : Octa-core (4x Cortex-A78 @2,4 GHz + 4x Cortex-A55 @2,0 GHz)

GPU : Arm Mali-G610

Connectivité : 5G Release 16, Dual SIM 5G, agrégation de porteuses

Wi-Fi / Bluetooth : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Mémoire : Support LPDDR5

Stockage : Compatible UFS 3.1

Appareil photo : Jusqu’à 200 MP, traitement IA

Vidéo / Affichage : HDR, 120 Hz, 10 bits

Efficacité énergétique : MediaTek UltraSave 3.0+

