MediaTek Dimensity 9500 : une puce mobile qui change la donne

Le MediaTek Dimensity 9500 fait son apparition dans les smartphones haut de gamme à partir de la fin 2025. Cette puce promet une utilisation plus fluide, une meilleure gestion de la batterie, des capacités graphiques avancées et une intelligence artificielle embarquée plus performante. Décryptage de ce que cela implique concrètement pour les utilisateurs.

MediaTek, fabricant bien connu de puces pour smartphones, s’est longtemps concentré sur les appareils de milieu de gamme. Depuis quelques années, la marque monte en gamme, notamment avec sa série Dimensity. Le Dimensity 9500 marque une nouvelle étape, positionnant la marque face aux acteurs les plus établis du marché des SoC premium.

Un processeur conçu pour s’adapter à tous les usages

Le Dimensity 9500 repose sur une architecture CPU mêlant un cœur ultra-performant, trois cœurs puissants et quatre cœurs économes. Cette configuration permet de répartir intelligemment les tâches : puissance disponible pour les usages exigeants, mais sans sacrifier l’autonomie sur les activités plus légères. Résultat : une navigation fluide, des temps de chargement réduits, et une endurance accrue du smartphone.

Performances multitâches et réactivité améliorée

Grâce à une mémoire vive LPDDR5X rapide et un stockage UFS 4.1 à quatre canaux, cette puce permet d’ouvrir rapidement les applications, même les plus lourdes, tout en assurant une bonne fluidité en multitâche. Les utilisateurs qui enchaînent navigation web, vidéos, messageries et jeux mobiles devraient y trouver un confort accru au quotidien.

Gaming mobile et photo : montée en qualité

Avec son GPU G1‑Ultra, le Dimensity 9500 permet un rendu graphique avancé, incluant le ray tracing, et offre un affichage jusqu’à 120 images par seconde. Le tout s’accompagne d’une gestion optimisée de la consommation d’énergie. Côté photo et vidéo, la puce prend en charge des capteurs jusqu’à 200 MP, assure un suivi de mise au point continu, des effets de portrait améliorés, ainsi qu’un enregistrement vidéo jusqu’en 4K à 60 fps. L’IA embarquée contribue également à ajuster automatiquement les paramètres de l’image selon les conditions d’éclairage ou de scène.

Autonomie et connectivité : une gestion plus intelligente

Le Dimensity 9500 mise sur une consommation énergétique réduite, aussi bien en usage classique que dans les appels ou les sessions de streaming. Il intègre une connectivité 5G avancée avec agrégation de porteuses, un Wi-Fi rapide et stable, ainsi qu’une intelligence artificielle dédiée à la sélection des réseaux les plus efficaces. Cette approche permet de maintenir une bonne qualité de connexion tout en limitant l’impact sur la batterie.

Récapitulatif technique

Architecture CPU : 1 cœur Travis (~4,21 GHz) + 3 cœurs Alto (~3,50 GHz) + 4 cœurs Gelas (~2,70 GHz)

RAM : LPDDR5X , à 4 canaux

Stockage : UFS 4.1 , 4 voies

GPU : G1‑Ultra ou équivalent, ray tracing , interpolation 120 fps

NPU / IA : ~100 TOPS, modèles de langage longs , génération d’images , usages IA sophistiqués

Procédé de fabrication : ~ 3 nm avancé

Support photo/video : haute résolution, mise au point continue, fonctionnalités de portrait , capture vidéo cinématique ( 4K à 60 fps ou plus )

Connectivité : 5G, agrégation de porteuses, Wi-Fi rapide, réduction de consommation en usages réseau

