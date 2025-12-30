iPhone Air 2 : Apple préparerait un modèle allégé pour l’automne 2026

La gamme iPhone pourrait bientôt accueillir une nouvelle déclinaison : l’iPhone Air 2. Selon les premières rumeurs venues de sources proches du dossier, Apple envisagerait une sortie pour l’automne 2026, confirmant ainsi sa volonté d’explorer un nouveau segment entre l’iPhone standard et la version Pro.

L’information provient de fuites internes relayées par plusieurs médias spécialisés, qui évoque un projet en cours depuis 2023. L’iPhone Air 2 serait une version affinée, plus légère, reprenant l’idée d’un smartphone minimaliste mais performant, sans tomber dans l’ultra-premium.

Apple étoffe sa gamme

Avec ce potentiel iPhone Air 2, Apple chercherait à répondre à une attente spécifique : proposer un smartphone haut de gamme sans les excès techniques et tarifaires des modèles Pro. Le constructeur de Cupertino reprendrait ici une logique proche de l’iPad Air, déjà positionné comme un compromis intelligent entre accessibilité et puissance.

Une manière aussi de faire évoluer sa stratégie produit après des années de montée en gamme.

Un design plus fin et plus léger pour séduire

Le cœur du projet iPhone Air 2 résiderait dans son design : un châssis allégé, plus fin que les iPhone actuels, sans pour autant sacrifier la robustesse. Apple miserait sur des matériaux alternatifs comme le titane ou l’aluminium recyclé, combinés à une épaisseur réduite de près de 20 % par rapport à l’iPhone 15. L’objectif serait de proposer un modèle élégant, facile à prendre en main, pensé pour les utilisateurs en quête de mobilité et de confort.

L’iPhone Air 2 adopterait également des bordures encore plus fines, avec un écran bord à bord OLED de 6,1 pouces, à mi-chemin entre l’iPhone 16 et le futur Pro. Pas d’écran LTPO 120 Hz ici, mais une dalle 60 Hz bien calibrée, dans la droite lignée des modèles non-Pro.

Une fiche technique solide mais rationnalisée

Contrairement aux iPhone Pro, l’iPhone Air 2 ne viserait pas la surenchère technique. Il embarquerait un processeur A18, le même que celui de l’iPhone 16, mais avec une gestion thermique adaptée à sa finesse. On retrouverait 6 Go de RAM, un stockage de base à 128 Go et une compatibilité avec la 5G et le Wi-Fi 6E. Apple chercherait à optimiser les performances pour une utilisation quotidienne fluide, sans chercher à séduire les amateurs de benchmarks.

Le module photo resterait dual : un capteur principal 48 MP et un ultra grand-angle 12 MP, sans téléobjectif. Le tout appuyé par la nouvelle génération de traitement d’image Photonic Engine, pour une qualité visuelle stable, sans surtraitement.

Une autonomie équilibrée malgré le format compact

L’un des défis d’Apple sera de proposer une autonomie décente dans un châssis plus fin. L’iPhone Air 2 intégrerait une batterie de 3200 mAh, couplée à une optimisation logicielle poussée grâce à iOS 20. L’absence d’écran 120 Hz et de capteurs énergivores permettrait à l’appareil de tenir une journée complète en usage modéré.

La recharge MagSafe serait bien présente, tout comme la compatibilité avec les accessoires récents de l’écosystème Apple. En revanche, la charge filaire resterait limitée à 20 W, sans avancée majeure sur ce point.

Un positionnement tarifaire stratégique

Apple pourrait positionner l’iPhone Air 2 à entre 849 et 899 euros, selon la configuration. Ce placement tarifaire viserait à capter un public désireux d’avoir un iPhone haut de gamme sans passer la barre symbolique des 1000 euros. Une stratégie déjà amorcée par la marque avec ses modèles SE et certains iPad.

Ce tarif intermédiaire permettrait aussi à Apple de se différencier face aux modèles Android premium légers, comme ceux de Samsung ou Nothing, tout en consolidant son offre entre l’iPhone 16 et l’éventuel iPhone 16 Pro.

L’iPhone Air 2 s’inscrit dans une stratégie d’élargissement

Avec ce modèle, la gamme du constructeur s’agrandit encore un peu plus. Apple semble désormais vouloir occuper tous les créneaux, du très accessible au très haut de gamme, en adaptant ses produits aux usages spécifiques. L’iPhone Air 2 pourrait séduire les utilisateurs rebutés par la taille ou le poids des modèles Pro, sans pour autant faire trop de compromis.

Ce serait aussi l’occasion pour Apple de tester un nouveau format sur le long terme, avec un produit capable de fédérer un large public grâce à un bon équilibre entre design, performance et prix.

Récapitulatif technique

Écran OLED 6,1 pouces, 60 Hz

Processeur A18

6 Go de RAM

128 à 512 Go de stockage

Double capteur photo : 48 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle)

Batterie 3200 mAh

Recharge MagSafe, charge filaire 20 W

Wi-Fi 6E, 5G

iOS 20

Châssis en titane ou aluminium recyclé

Sortie prévue : automne 2026

