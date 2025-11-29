Black Friday – LENOVO IdeaPad Slim 3 16IRH10 : un portable 16″ performant enfin à petit prix

À l’occasion du Black Friday, le modèle Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 se retrouve en promotion. Cet ordinateur portable 16 pouces combine puissance et mobilité, idéal pour ceux qui cherchent un bon équilibre entre bureautique, multimédia et polyvalence sans exploser leur budget.

La marque Lenovo étoffe son catalogue avec ce modèle Slim 3 16IRH10, déjà reconnu pour son bon rapport performance/prix. Avec cette remise Black Friday, l’opportunité de s’équiper d’un PC 16″ capable d’envisager des usages variés devient nettement plus accessible.

Un écran 16″ pensé pour le quotidien

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 adopte un écran de 16,0 pouces au format 16/10, avec une dalle IPS antireflet et une définition de 1920 × 1200 pixels. Ce format légèrement allongé par rapport à un 16/9 favorise le confort, que ce soit pour travailler sur plusieurs fenêtres, regarder des vidéos ou lire des documents. L’écran devrait suffire pour la bureautique, le surf, le streaming ou encore des travaux créatifs légers.

Un processeur 13ᵉ génération pour la réactivité

Sous le capot, ce modèle embarque un processeur Intel Core i7‑13620H — 10 cœurs —, garantissant une grande réactivité et des performances confortables pour le multitâche. Que ce soit pour naviguer entre de nombreuses applications, travailler avec des documents lourds, gérer des feuilles de calcul, ou lancer plusieurs onglets de navigateur, le processeur se montre à la hauteur. Pour un usage bureautique avancé, voire un peu de retouche ou montage vidéo léger, c’est un choix pertinent.

RAM, stockage et autonomie : un bon équilibre

Le modèle en promotion est livré avec 16 Go de mémoire vive (RAM) et un SSD de 512 Go. Cette configuration offre un compromis intéressant : suffisante pour la plupart des usages actuels — bureautique, multimédia, navigation — tout en gardant une bonne fluidité. Le SSD assure des démarrages rapides et des temps d’accès réduits, un vrai plus pour la réactivité générale du système.

Connectivité et usage pratique

Côté connectique, le portable ne démérite pas : USB Type‑C, ports USB‑A, HDMI, sortie casque/micro 3,5 mm… sont présents. On y trouve aussi le Wi‑Fi 6 et le Bluetooth 5.2, pratique pour des connexions rapides et stables sans fil. Ces caractéristiques rendent l’IdeaPad Slim 3 16IRH10 adapté à un usage nomade, au bureau ou à la maison, avec suffisamment de ports pour brancher écran externe, périphériques, casque ou autres accessoires.

Pour quels usages ce portable est‑il pensé ?

Bureautique & productivité — Word, Excel, navigation, e‑mail, visio, etc. : la machine excelle dans ces usages.

Multitâche & usage quotidien — Navigation web, streaming, applications multiples, enchaînement d’onglets ; le processeur et la RAM rendent l’usage fluide.

Création légère / retouche — Pour de la retouche photo légère ou du montage amateur, la solution peut suffire.

Mobilité / usage mixte — Avec son écran 16″, sa connectique complète et le SSD, c’est une option intéressante pour un PC portable polyvalent.

En revanche, pour des usages lourds type jeux AAA modernes, rendu 3D complexe ou montage vidéo professionnel, la carte graphique intégrée (Intel UHD / Intel Iris Xe selon versions) montre ses limites.

Récapitulatif technique