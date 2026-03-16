Test : Hue Festavia globe

Après avoir illuminé nos sapins de Noël, Philips Hue décline sa célèbre guirlande Festavia en version extérieure avec de grands globes la guirlande Hue Festavia globe.

Avec 21 mètres de long( notre modèle de test) et une intégration parfaite à l’écosystème Hue, ce modèle promet de transformer votre terrasse ou votre jardin en un véritable guinguette 2.0.

Petite folie de ma part je me suis offert la Hue Festavia globe car je suis déjà bien équipé en Philips Hue, mais est-ce que la Hue Festavia globe vaut-elle son prix premium ? La réponse ci-dessous



Préambule.

Si le nom Signify ne vous est pas encore familier, il y a pourtant de fortes chances que vous connaissiez déjà sa marque la plus emblématique : Philips Hue. Dès qu’il est question de maison connectée ou d’éclairage intelligent, cette gamme est souvent citée parmi les références du secteur. Elle s’est imposée au fil des années comme un acteur majeur de l’éclairage connecté, aussi bien auprès des particuliers que des passionnés de domotique.

Pour comprendre l’origine de Signify, il faut remonter à l’histoire de Philips Lighting, l’ancienne division éclairage du groupe Philips. En 2016, cette branche devient une entreprise indépendante à la suite d’une restructuration stratégique du groupe. Deux ans plus tard, en 2018, l’entreprise adopte officiellement le nom Signify, tout en conservant le droit d’utiliser la marque Philips pour ses produits d’éclairage. Ce changement d’identité visait à refléter l’évolution de l’entreprise vers les technologies d’éclairage connectées, les services numériques et les solutions intelligentes.

Basée à Eindhoven, aux Pays-Bas, Signify bénéficie d’un héritage industriel particulièrement riche. L’entreprise s’inscrit dans la continuité de plus de 130 ans d’expertise dans le domaine de l’éclairage, héritée de l’histoire du groupe Philips. Au fil des décennies, cette expertise a contribué à façonner l’évolution de l’éclairage moderne, depuis les premières ampoules électriques jusqu’aux systèmes actuels d’éclairage LED intelligent.

Aujourd’hui, Signify est considérée comme l’un des leaders mondiaux de l’éclairage, aussi bien dans les solutions destinées aux particuliers que dans les infrastructures professionnelles ou urbaines. L’entreprise a notamment su accompagner la transition vers la technologie LED, tout en développant des solutions de plus en plus intégrées dans l’écosystème de la domotique et de l’Internet des Objets (IoT).

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Longueur : 21 mètres (30 globes) existe en 7 mètres (10 globes) et 14 mètres (20 globes)

: 21 mètres (30 globes) existe en 7 mètres (10 globes) et 14 mètres (20 globes) Luminosité : 1500 lumens (réglable)

: 1500 lumens (réglable) Couleurs : 16 millions de couleurs + nuances de blanc (2000K – 6500K)

: 16 millions de couleurs + nuances de blanc (2000K – 6500K) Étanchéité : IP65 (guirlande) et IP44 (alimentation)

: IP65 (guirlande) et IP44 (alimentation) Consommation : 25,6 W

: 25,6 W Compatibilité : HomeKit, Alexa, Google Assistant

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Guirlande Festavia Globe (21 m)

Bloc d’alimentation

Câble de liaison

Guide de démarrage rapide

Installation / Configuration.

L’installation physique de la Hue Festavia globe est un jeu d’enfant. Le système repose sur une connectique basse tension sécurisée : les câbles se vissent entre eux avec un joint d’étanchéité, garantissant une protection totale contre la pluie et l’humidité (certification IP65 pour la guirlande).

Avec 21 mètres de longueur, la Hue Festavia globe offre une belle amplitude pour couvrir une large pergola ou entourer plusieurs arbres. Un conseil toutefois : manipulez là à deux lors de la pose pour éviter les emmêlements, bien que le câble soit assez rigide pour ne pas faire de nœuds complexes.

La configuration dans l’application de la Hue Festavia globe est un jeu d’enfant si vous avez déjà un système Hue, pour les nouveau c’est vraiment très simple, scanner le QR code du manuel et c’est parti.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Prise en main.

Dès le premier contact physique, la Hue Festavia globe dégage une impression de robustesse rassurante : le câble est épais, avec un revêtement caoutchouteux qui ne « marque » pas et semble paré pour affronter les hivers rigoureux. Une fois branchée, la magie de l’écosystème Philips Hue opère instantanément. Si vous possédez déjà un Pont Hue (Standard ou Pro), l’application détecte la guirlande en moins de 30 secondes.

L’interface est d’une fluidité exemplaire : on s’amuse immédiatement à faire glisser son doigt sur la palette de couleurs pour voir les 30 globes réagir en temps réel avec une latence imperceptible. La sélection des scènes pré-enregistrées comme « Coucher de soleil » ou « Prisme » permet d’apprécier tout de suite la technologie Gradient, qui gère les transitions de couleurs de manière organique sur toute la longueur du câble. C’est intuitif, gratifiant et, contrairement à beaucoup de produits concurrents, on ne perd jamais de temps en configurations fastidieuses.

Voici quelques photos de l’interface:

Utilisation.

À l’usage, la Hue Festavia globe se révèle bien plus qu’une simple guirlande saisonnière ; elle devient un véritable luminaire d’ambiance pour vos espaces extérieurs. Grâce à l’onglet Automations de l’application Philips Hue, vous pouvez programmer l’allumage automatique au coucher du soleil ou créer des routines de « présence » pour sécuriser votre domicile quand vous êtes absent.

Le véritable plaisir réside dans la personnalisation : on passe d’un éclairage blanc chaud puissant (1500 lumens) pour un dîner entre amis, à un mode « Scintillement » discret pour une soirée détente. Pour les amateurs de divertissement, la fonction Hue Sync permet de transformer votre terrasse en piste de danse en synchronisant les 30 globes sur le rythme de vos morceaux préférés. Enfin, sa certification IP65 garantit une tranquillité d’esprit totale, j’ai hâte après l’été de la mettre en mode noël, qui sais peut être aussi que je pourrai combiner avec leur guirlande de sapin.

L’effet des Hue Festavia globe est vraiment ce que je j’adore, je la combine avec les lumière de la piscine:

Une fonction fait l’apparition avec le Hue Bridge Pro: le Motion aware:

C’est une fonction qui permet à vos ampoules de détecter votre présence sans avoir besoin d’ajouter un détecteur de mouvement physique.

Imaginez que vos ampoules et votre pont (le Bridge) sont reliés par des milliers de fils invisibles (les ondes Zigbee/Wi-Fi). Ces ondes remplissent la pièce ou votre terrasse de façon constante.

Dès que vous entrez dans la zone, votre corps « bloque » ou fait rebondir ces ondes invisibles. C’est ce qu’on appelle la détection par ondes radio. Le système Philips Hue analyse ces micro-perturbations en temps réel.

Le Hue Bridge Pro remarque que le signal radio a été « bousculé ». Il en déduit qu’un humain est en train de passer et ordonne instantanément à la guirlande Festavia Globe ou à vos ampoules de s’allumer car oui si vous avez des « veilles » ampoules Hue elle sont automatiquement compatible.

J’ai hâte aussi de tester en vrais condition la fonction Hue sync x Spotify histoire d’animer les soirée d’été

Conclusion.

La Hue Festavia Globe est la Rolls-Royce des guirlandes d’extérieur.

Elle combine avec brio l’élégance du design guinguette et l’intelligence de l’éclairage connecté moderne.

Si son tarif peut freiner, la qualité de diffusion, la richesse de l’application et la robustesse du produit justifient cet investissement pour quiconque souhaite sublimer son extérieur durablement, j’ai personnellement testé des lampes INRR compatible avec le pont Hue bien que totalement fonctionnelles ils manque la magie Hue et oui Hue la bien compris et c’est aussi ça le prix qui va avec 159,99€ pour la version 7 mètres, 219,99€ pour la version 14 mètres et 289,99€ pour la version 21 mètres.

Je ne regrette absolument pas mon achat car cela change totalement la dynamique du jardin, certes j’espère que a in moment Hue vas faire des promos pour ainsi toucher le plus grand nombre aves leur produit qualitatif.

Points Positifs Points Négatifs + Qualité de fabrication – Prix élevé + Dégradés de couleurs (technologie Gradient) – Pont hue obligatoire pour toute les fonctionnalités + Intégration parfaite à la domotique (Alexa, Google, HomeKit)

Evaluation.

Configuration : 19/20 Utilisation : 19/20 Fonctions : 19/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 11/20 Note finale : 17,4/20

Liens d’achat.

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Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :