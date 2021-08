Chargeur sans fil 100W chez Xiaomi.

Avec son Chargeur sans fil 100W, le constructeur chinois vient de lever le voile sur un nouveau produit qui est n’est autre qu’un chargeur sans fil pour smartphone capable de délivrer une puissance de 100W via les ondes au téléphone.

La technologie sans fil chez nous sur Planet sans fil, on connait. On vous avait d’ailleurs déjà présenté il y a des années la technologie qui permettait de charger son smartphone sans fil. On vous avait même présenté des petits dispositifs souples à glisser sous votre coque et à connecter sur votre port USB pour faire de votre smartphone un smartphone à charge sans fil.

Depuis la technologie a évolué et de plus en plus de smartphones commencent à en être équipés. Voir avec même de la charge inversée. Ainsi sur les Pixels, Huawei, Samsung, Oppo… haut de gamme, il est possible de charge un autre téléphone avec votre téléphone.

Xiaomi, Chargeur sans fil 100W !

Cette fois c’est Xiaomi qui repousse les limites de la charge sans fil en dévoilant un nouveau chargeur sans fil. Nouveau, pas totalement, en effet, il s’agirait plus d’une évolution de sa version 80W. Mais attention, pour ce Chargeur sans fil 100W, vous n’aurez pas droit à une plaquette type sous verre.

Non, le chargeur est assez volumineux et se présente comme un gros triangle. En revanche il permettra de venir déposer le téléphone à la manière d’une petite horloge. Avec cette avancée encore un peu plus rapide dans le domaine de la charge à induction faite Xiaomi, il y a des chances que les autres acteurs du marché développent eux aussi la technologie sans fil pour que nos smartphones puissent se charger via la charge à induction de plus en plus vite.

Chargeur sans fil 100W, mais pour le moment pour la Chine.

Effectivement, si l’entreprise a présenté ce nouveau chargeur sans fil de 100W, elle n’a pour le moment pas donner d’information sur sa commercialisation en dehors de son marché intérieur à savoir la Chine.

Et c’est bien dommage, car Xiaomi a annoncé un prix de commercialisation aux alentours de 80€.