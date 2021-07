Captain Wallet s’offre Monoprix comme partenaire.

Captain Wallet, start-up pionnière et leader du mobile wallet marketing vient de s’offrir un nouveau partenariat avec les magasins Monoprix. Grâce à ce nouveau partenariat, les clients Monoprix pourront payer directement avec leur smartphone.

Si pour certains le paiement par smartphone fait peur (et il y a de quoi), d’autres ont pleinement confiance à ce nouveau mode de « paiement ». La jeune start-up Captain Wallet s’est assez vite engouffrée dans un segment novateur et dans lequel peu d’acteurs sont déjà actifs.

Acheter chez Monoprix avec votre smartphone.

Avec ce nouveau partenariat mis en place par Captain Wallet et Monoprix, il sera désormais possible pour les clients de la chaine de magasins de ne plus devoir sortir la carte de banque ou les billets pour payer à la caisse.

En effet, une fois la carte dans le wallet, il suffit au client d’apposer le smartphone sur le terminal pour que celui-ci effectue le paiement. Une fois l’achat réalisé, son compte est mis à jour automatiquement avec le nouveau montant (en euros) réactualisé après chaque transaction. Le client peut alors décider d’utiliser sa cagnotte pour payer ses courses.

Ainsi, le paiement est effectué comme si vous aviez fourni votre carte de crédit client Monoprix. Cependant, l’application offre une autre fonctionnalité.

Cette autre fonctionnalité est que Monoprix peut sous forme de push, envoyer du marketing numérique à ses clients au travers de l’application. Ainsi, si l’enseigne décide de faire une campagne sur le vin par exemple, au travers de l’application Captain Wallet, les différentes promos ou offres s’afficheront sur le smartphone du client.

Un client de plus pour la société.

Avec ce nouveau partenariat, Captain Wallet élargit encore un peu plus son portefeuille client avec un autre grand nom de la distribution en France. La jeune entreprise possède déjà parmi ses clients des marques et des enseignes comme Intermarché, Conforama, Unibail-Rodamco-Westfield, Leader Price, Picard, Zadig & Voltaire, McDonald’s, Le Bon Marché, Guerlain…

