Carrefour valide la carte de fidélité NFC avec Captain Wallet.

Captain Wallet, leader du marketing en paiement mobile, a été retenu par Carrefour en tant que partenaire pour la création et la gestion des cartes de fidélité au format NFC du portefeuille mobile d’Apple (Apple Wallet).

Bonne nouvelle pour tous les clients Carrefour qui ont souscrit à la carte de fidélité du groupe. Désormais, ils ne devront même plus sortir leur carte de fidélité pour que celle-ci enregistre les points liés aux achats du client.

Désormais l’addition des points pourra se faire directement depuis l’iPhone sans devoir approcher leur téléphone du terminal de paiement.

Le NFC comme solution pour la validation des points.

Avec l’arrivée du Covid-19 cette année, le paiement et les solutions sans contact ont pris de l’ampleur. De fait, grâce au NFC ou au RFID, il est possible d’éviter le contact avec le terminal. Et les acteurs du high-tech, ocmme Captain Wallet, l’ont bien compris.

Carrefour est la première enseigne en Europe à déployer la fonction NFC, la technologie sans contact de partage de données (Near Field Communication) du walé d’Apple. Désormais, les clients porteurs de la carte de fidélité dématérialisée de l’enseigne au format NFC n’auront plus qu’à approcher leur téléphone du terminal de paiement (TPE) pour être automatiquement identifiés.

souligne le groupe.

Plus besoin de carte physique, ni même d’afficher la carte dématérialisée dans le téléphone. La reconnaissance est instantanée et déclenche ainsi la valorisation des achats sur la cagnotte du compte fidélité. La fonctionnalité NFC permet ainsi de fluidifier le trafic en caisse. Mais aussi de répondre aux nouveaux impératifs sanitaires imposés par la crise de la COVID-19 et d’améliorer toujours plus l’expérience client.

Pour y parvenir, le géant de la grande distribution française a choisi la solution en mode SaaS de Captain Wallet. Cette solution permet de dématérialiser n’importe quel support marketing sur les wallet mobiles. Et ce, en quelques clics et de les connecter directement à leur CRM.

Captain Wallet prendra en charge la création de la carte de fidélité de Carrefour au format walé NFC. De même que son animation future en fonction des campagnes de l’enseigne.