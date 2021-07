ARROE Smart Charging System, la solution complète de charge sans fil ?

La jeune startup ARROE dévoile son ARROE Smart Charging System, une plaque de 28cm x 20cm qui permet de recharger plusieurs appareils. Outre le fait de faire batterie externe, l’ ARROE Smart Charging System offre bien d’autres fonctions.

Les vacances arrivent et vous allez avoir besoin d’une solution nomade pour recharger vos appareils électroniques, PC portable, montre connectée, écouteurs, smartphone…Et c’est là qu’intervient la batterie externe. En effet, c’est devenu l’outil indispensable de notre époque pour accompagner au moins notre smartphone.

ARROE Smart Charging System, 20000mAh de stockage.

La société ARROE vient de dévoiler une nouvelle batterie externe d’un nouveau genre. Tout d’abord de par sa taille. Effectivement, il s’agit d’un module de la taille d’une feuille A4 et d’une épaisseur d’à peine 1 cm. Et pour un poids de 890 grammes.

La société l’a conçu pour pouvoir venir se glisser aisément dans un sac à dos à la manière d’un ordinateur portable. De la sorte, il sera moins encombrant qu’une batterie externe classique souvent épaisse.

L’appareil est équipé d’un port USB-C 60W In/Out, d’un port USB Fast Charge de 18W et d’un second port USB C 3.0 Out de 60W. De plus, le boitier est équipé d’un port DC OUTPUT 9-20V. Bref de quoi venir connecter directement un ordinateur portable dessus. D’autant que la startup propose en prime différents adaptateurs ( huit au total) selon la marque de votre ordinateur.

Et pour continuer dans sa lancée et devenir le couteau suisse de la recharge, l’ARROE Smart Charging System est également doté d’une zone de recharge sans fil via Qi d’une puissance de charge de 10W.

Du Bluetooth pour avoir un suivi de charge.

Le petit plus est en effet, la présence du Bluetooth et d’une application pour smartphone qui permettra d’avoir un aperçu sur l’état de chargement de vos appareils. De la sorte, il vous sera possible de laisser l’ARROE Smart Charging System dans votre sac à dos, d’y brancher vos appareils eux aussi placer dans votre sac à dos et d’avoir un état de la charge sur votre smartphone.

À noter au passage que l’application est disponible aussi bien depuis l’Apple store que depuis le Play Store.

Par ailleurs, outre le fait de voir l’état de chargement de vos appareils, il est possible de recevoir une notification lorsque l’un des appareils mis en charge est chargé. Autre détail intéressant, la batterie de l’appareil est également interchangeable. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir autant de fois que vous le souhaitez 20000mAh.

Prix et disponibilité.

D’ores et déjà disponible sur Amazon US, l’ARROE Smart Charging System est commercialisé au prix de 250$.