Panasonic TOUGHBOOK 40 Mk2 : Les nouveaux portables Professionnels doté d’IA.

Panasonic a dévoilé son tout premier TOUGHBOOK PC doté d’intelligence artificielle, le TOUGHBOOK 40 Mk2. Ce lancement marque une avancée significative dans l’évolution des PC robustes, alliant durabilité et technologies avancées pour les travailleurs de terrain.

Pour ceux qui l’ignore, Panasonic propose depuis quelques années maintenant des ordinateurs portables destinés aux technologies robustes. De fait, la marque propose des ordinateurs portables pour les professionnels de chantiers, des techniciens de dépannage…Une gamme baptisée “Toughbook“. Cette fois la marque enrichit sa gamme avec ce nouveau modèle, visant à répondre aux besoins spécifiques des forces de l’ordre, des agences fédérales et des compagnies de services publics.

Performance et Intelligence Artificielle Intégrée

Le TOUGHBOOK 40 Mk2 est le premier PC de Panasonic à intégrer des processeurs Intel® Core™ Ultra, avec jusqu’à 16 cœurs. Ces processeurs améliorent de 143 % les performances des applications d’intelligence artificielle, de 73 % les capacités d’IA générative, et réduisent de 40 % la consommation d’énergie pour les tâches collaboratives améliorées par l’IA. La marque ajoute de nouveaux modèles avec un NPU dédié qui accélère les tâches d’IA pour les utilisateurs dans des environnements critiques.

Capacités Graphiques et Mémoire Avancées

La gamme du constructeur se développe avec des options graphiques avancées, y compris les graphiques Intel® Arc™ ou un GPU dédié AMD Radeon™ Pro W6300M. Avec une mémoire DDR5 offrant des vitesses accrues de 75 %, le TOUGHBOOK 40 permet aux techniciens de terrain de gérer des applications multiples simultanément, facilitant ainsi l’accès aux données opérationnelles essentielles pour un dépannage efficace. Pour ce qui est du processeur centrale, la marque reste sur des partenariat acqui et annonce l’intégration de processeurs Intel® Core™ Ultra.

Flexibilité et Sécurité Renforcées

Le TOUGHBOOK 40 Mk2 se distingue par ses huit emplacements modulaires remplaçables par l’utilisateur, offrant jusqu’à 9 600 combinaisons différentes. Un lecteur de cartes intelligentes sans contact mis à jour et un lecteur de codes-barres amélioré sont parmi les options disponibles, répondant aux besoins de sécurité et d’identification évolutifs des professionnels. La gamme du constructeur s’étend avec une double SSD optionnelle, permettant de doubler le stockage maximal et d’assurer des vitesses de lecture/écriture rapides grâce au connecteur NVMe. A noter qu’en standard, l’utilisateur pourra s’accomoder d’un SSD allant de 512 Go à 2 To.

Connectivité et Autonomie Supérieures

Équipé de Bluetooth 5.3 et de Wi-Fi 7, le TOUGHBOOK 40 offre des vitesses de connexion jusqu’à 5,8 Gbps, ce qui est particulièrement bénéfique pour les policiers devant télécharger de grandes quantités de données vidéo ou pour les techniciens de chantier ou de terrain qui ont besoin d’une connexion rapide pour faire leur test. La batterie améliorée permet une durée de vie réelle de 20 % supérieure, garantissant des périodes de travail prolongées sans nécessiter de branchement.

Disponibilité et Prix

Le TOUGHBOOK 40 Mk2 est disponible dès maintenant à partir de 4 699 $. Ce modèle est conçu pour offrir une flexibilité et une performance adaptées aux professionnels nécessitant un outil fiable dans des environnements exigeants.

Récapitulatif Technique