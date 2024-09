L’ATH-M50xBT2LAB : L’édition limitée sans fil d’Audio-Technica conçue par les fans

Audio-Technica dévoile son nouveau ATH-M50xBT2LAB, une édition limitée de son célèbre casque sans fil. Ce modèle, conçu par les fans, allie une qualité sonore de studio à une esthétique unique sélectionnée par la communauté, renforçant l’engagement de la marque envers ses utilisateurs.

Fondée en 1962, Audio-Technica est une entreprise japonaise reconnue pour ses produits audio de haute qualité, tels que des microphones, casques et équipements de studio. La marque enrichit sa gamme avec des innovations continues et une attention particulière à l’expérience utilisateur.

L’ATH-M50xBT2LAB : Un ajout attendu à la gamme d’Audio-Technica

Audio-Technica élargit son offre de produits avec l’introduction de l’ATH-M50xBT2LAB, une édition limitée de son modèle sans fil ATH-M50xBT2. Ce casque, très attendu par les amateurs de musique et les professionnels de l’audio, est le fruit d’un processus participatif unique initié par la marque. La gamme du constructeur s’agrandit ainsi avec une référence qui incarne l’innovation et l’interaction avec la communauté.

A relire : ATH-SQ1TW2, Audio-Technica présente ses Nouveaux écouteurs sans fil. Audio-Technica annonce le lancement de ses nouveaux écouteurs sans fil ATH-SQ1TW2. Ces écouteurs, avec leur design compact et stylé, sont conçus pour s’adapter à différents usages tels que l’écoute de musique, le…

Un design unique choisi par les fans

La marque développe son assortiment avec un design inédit de l’ATH-M50xBT2LAB, créé grâce à l’initiative « LAB M50x ». En janvier 2024, Audio-Technica a lancé cette plateforme interactive, permettant aux fans de choisir parmi une variété de couleurs et de finitions pour concevoir leur casque idéal. Après plus de 14 500 participations, c’est la création de Sergio Gamarra qui a été plébiscitée, avec un mélange de bleu, orange et gris, symbolisant confiance, énergie et sophistication. La marque propose ainsi de nouvelles variantes qui enrichissent son offre.

Performances et fonctionnalités techniques de l’ATH-M50xBT2LAB

L’ATH-M50xBT2LAB reprend les caractéristiques techniques du modèle ATH-M50xBT2, offrant une expérience sonore de qualité studio. Équipé de transducteurs à large ouverture, ce casque garantit une reproduction sonore claire et précise, avec une réponse étendue dans les basses fréquences. Sa connectivité Bluetooth permet une utilisation sans fil fluide et fiable, avec une autonomie remarquable de plus de 50 heures sur une seule charge. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser les réglages d’EQ via l’application Audio-Technica Connect, optimisant ainsi leur expérience d’écoute.

Disponibilité et prix de l’ATH-M50xBT2LAB

Les casques ATH-M50xBT2LAB seront disponibles à partir du 3 septembre 2024. Le prix public indicatif est de 219 € TTC, positionnant ce modèle dans une gamme accessible pour les amateurs de haute fidélité. Ce lancement reflète la volonté d’Audio-Technica d’augmenter son catalogue avec des produits alliant innovation, qualité sonore et engagement communautaire.

Récapitulatif technique

Modèle : ATH-M50xBT2LAB (sans fil)

: ATH-M50xBT2LAB (sans fil) Transducteurs : Large ouverture pour une clarté sonore élevée

: Large ouverture pour une clarté sonore élevée Connectivité : Bluetooth

: Bluetooth Autonomie : Plus de 50 heures de lecture avec une seule charge

: Plus de 50 heures de lecture avec une seule charge Personnalisation : Réglages d’EQ via l’application Audio-Technica Connect

: Réglages d’EQ via l’application Audio-Technica Connect Design : Conçu par les fans, couleurs bleu, orange et gris

: Conçu par les fans, couleurs bleu, orange et gris Prix : 219 € TTC

: 219 € TTC Disponibilité : À partir du 3 septembre 2024

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.