Mediatek Kompanio 838 : Une Nouvelle Ère pour les Chromebooks

L’arrivée du Mediatek Kompanio 838 marque un tournant important dans le domaine des Chromebooks. Ce nouveau processeur promet des performances accrues et une efficacité énergétique remarquable, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’appareils plus puissants et polyvalents.

Mediatek, reconnu pour ses innovations dans les technologies mobiles, enrichit sa gamme avec le Kompanio 838. La marque étoffe son catalogue de solutions destinées à améliorer l’expérience utilisateur des Chromebooks.