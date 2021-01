Routeur Wi-Fi Netgear, Mise à jour sur certains modèles du firmware.

Le constructeur Netgear vient de lancer une vague de mise à jour des firmware de certains de ses routeurs Wi-Fi. Une mise à jour mineure, mais qui apporte comme toujours son lot de correction de bugs.

Faut-il encore vous présenter cette marque qui s’est spécialisée dans les produits réseau grand public. Non bien sûr. Et pour ceux qui auraient oublié ce que propose la marque, on les invite à relire un des tests que nous avons publié sur les solutions Netgear.

À relire : Test : Routeur Netgear Orbi RBK30.

En cette fin d’année, la marque a décidé de mettre à jour le firmware de certains de ses routeurs WiFi grand public. Une mise à jour mineure, mais que recommande toutefois Netgear.

En effet, les fabricants de routeurs s’efforcent sans cesse de tester la vulnérabilité de leur routeur. Il faut dire que de nos jours, accéder au routeur d’un particulier offre aux pirates la possibilité de s’infiltrer dans le réseau du client pour aller à la chasse aux informations et se servir de tout renseignement intéressant.

Une mise à jour mineure.

Ainsi, en ce mois de décembre, Netgear a mis à jour certains de ses routeurs, dont le Netgear Nighthawk R7800. Le constructeur fournit quelques informations sur les raisons de cette mise à jour. Parmi ces raisons, une faille de sécurité qui concerne a « préauthentification » sur ses routeurs.

Pour les plus curieux d’entre vous, vous pourrez retrouver cette information sur le lien du constructeur. Une mise à jour que Netgear recommande donc et qui touche une grande partie de ses routeurs. Y compris les routeurs de type Mesh Orbi RBKxxx.

La mise à jour du firmware peut se faire directement depuis la page d’administration du routeur, et ce de manière transparente. Attention, il se peut que vous soyez déconnecté un bref instant le temps que le routeur effectue sa mise à jour. Assurez-vous aussi que votre connexion internet soit active et stable.