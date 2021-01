Bonne année 2021 et qu’elle soit meilleure que 2020 !

2021 Arrive ! Ca y est, aujourd’hui c’est le dernier jour de cette année controversée et bouleversée qu’a été 2020. Une année qui a vu la 5G être freinée par le Covid-19 et le confinement. Le télétravail se développer et le Wi-Fi devenir plus important que jamais à la maison.

Cette année a été une année pour le moins spéciale. À la fois pour vous, mais aussi pour nous. En effet, la plupart des salons que nous avons l’habitude de couvrir pour votre plus grand bonheur ont été supprimés ou passés à la sauce virtuelle.

Ce qui ont vous l’avoue n’est pas top. On a toutefois profité de cette situation pour développer un peu plus notre rédaction pour vous proposer encore plus de tests. Au point que nous avons su fournir un test tous les deux jours durant plusieurs mois.

Remerciement à tous !

On tient à remercier toute notre équipe de testeurs, rédacteurs pour le travail fourni. On tient aussi à vous remercier vous ! Nos lecteurs qui contribuent à la notoriété du site. Merci aussi à ceux qui ont acheté des produits chez nos partenaires Amazon France, Boulanger, Gearbest, Electro Dépôt. Achats qui nous ont permis de faire vivre le site.

On espère vous revoir encore plus nombreux en 2021. Par ailleurs, nous devrions encore de notre côté faire évoluer le site. Ainsi, si vous souhaitez que l’on teste un produit spécifique, faites-le-nous savoir et nous ferons tout pour l’avoir en test.

2021, une année 5G et sans Covid-19 ?

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter plein de meilleurs moments pour 2021.