Test : Routeur Netgear Orbi RBK30.

La société Netgear, nous propose de tester son routeur Netgear Orbi RBK30 fourni avec un satellite pour étendre son réseau wifi avec plus de facilité dans la maison. Voyons si cela peut convenir à monsieur tout le monde.



Préambule.

Ainsi, Netgear ne cesse de rechercher les solutions les plus performantes possibles pour le déploiement d’un réseau sans fil (WLAN) dans les maisons. En outre, afin de proposer le meilleur possible et le plus facile à installer à la maison. Ainsi, avec ses gammes Orbi et Orbi Pro, la marque couvre toutes les possibilités. Cette fois la marque propose le Orbi avec son satellite à brancher dans une prise électrique pour étendre son réseau à toute la maison. Une solution qu’elle nomme Netgear Orbi RBK30.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Routeur : Dimension : 163 x 78 x 203mm Poids : 748.4g 4 antennes internes haute performance dotées d’amplificateurs puissants Compatibilité MU-MIMO pour diffuser vos données en simultané sur plusieurs appareils Processeur Quad-Core 710 MHz puissant 4 Go de mémoire Flash et 512 Mo de RAM

Satellite : Dimension : 83.8 x 76.2 x 161mm Poids : 310g

wifi tri-bande : Radio 1 : IEEE 802.11/g/n 2.4GHz-256QAM support Radio 2 : IEEE 802.11a/n/ac 5GHz-256QAM support Radio 3 : IEEE 802.11a/g/ac 5GHz-256QAM support

Couverture wifi : 325 m²

Prise en charge WPA/WPA2-PSK

Réseau Wifi invité simple pour configurer un accès Internet séparé et sécurisé pour les invités Contrôle parental intelligent Circle® pour gérer le contenu et le temps passé en ligne de tous vos appareils.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 routeur Orbi (RBR40)

1 satellite Orbi à prise murale (RBW30)

Un câble Ethernet (2 m)

1 adaptateur secteur de 12 V / 2,5 A

1 guide de démarrage rapide