Nokia T20, HMD Global dévoile une tablette.

La Nokia T20 profite de la vague de succès des tablettes et va essayer de se faire une place sur un marché qui a le vent en poupe depuis un peu plus d’un an. Une tablette qui se veut en termes de prix être une solution milieu de gamme.

HMD Global a donc décidé de proposer une tablette estampillée Nokia T20. Il faut dire que si le marché de la tablette semblait s’essouffler depuis quelques années, le confinement a donné un coup de pouce en termes de chiffres de vente. Un marché qui a bondit de plus de 30% ces douze derniers mois.

Et donc après TCL et sa TAB 10s, ou encore Realme et Realme Pad, c’est au tour de HMD Global de proposer sa tablette maison.

Nokia T20, spécifications.

Alors, avant tout, sachez que la Nokia T20 sera disponible en deux versions. Une version uniquement Wi-Fi (et Bluetooth bien sûr), une version Wi-Fi/4G/LTE. Pour le reste, on retrouve une tablette propulsée par Android 11, un processeur T610 2*A75 1.8Ghz + 6*A55 1.8Ghz. La tablette Nokia T20 est dotée de 3Go ou 4Go de mémoire vive. Pour le stockage, la tablette a droit à 32Go ou 64Go.

Une capacité de stockage qui est extensible via un lecteur de carte microSD qui peut aller jusqu’à 512Go. Pour alimenter cette tablette, HMD Global a choisi une batterie intégrée de 8200mAh. La charge se fera via un connecteur USB-C.

L’écran embarqué sur cette tablette est un écran 2K offrant une résolution de1200x2000px au format 5 :3 d’une taille de 10,4 pouces.

Connectivité plus que correcte.

Cette tablette est donc proposée en deux versions, une version 4G/LTE et une version Wi-Fi Only. Le Wi-Fi embarqué est aux normes 802.11 a/b/g/n/ac. Le Bluetooth est également présent en version 5.0.

Prix et Disponibilité.

La Nokia T20 sera disponible à partir de décembre et sera proposée dans les configurations 4GB/64GB WiFi à partir de 219 € et 4GB/64GB LTE à partir de 249 €.