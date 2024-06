Yale Dot : Une Révolution dans l’Accès Sécurisé au Domicile

Avec l’introduction du Yale Dot, le constructeur entend marquer une avancée significative dans l’accès sécurisé et sans clé aux habitations. Ce nouvel accessoire, conçu par Yale, le leader des solutions de sécurité domestique intelligentes, vise à rendre l’accès d’un foyer plus rapide et plus sûr.

Yale acteur majeur dans le domaine de la sécurité c’est depuis quelques temps lancé dans les solutions de sécurité domestique connectée. Reconnu pour son innovation et sa fiabilité, la marque s’est orientée dans ce nouveau segment avec des serrures connectées, des systèmes d’anti-intrusion… La marque enrichit son catalogue avec le lancement du Yale Dot, apportant une nouvelle dimension à son écosystème de sécurité.

Un Accès Sans Clé Simplifié avec le Yale Dot

Le Yale Dot utilise la technologie NFC pour permettre un déverrouillage et verrouillage simple et rapide des appareils connectés de Yale. En passant simplement leur téléphone sur le Dot, les utilisateurs peuvent contrôler leurs serrures connectées, ouvre-portails, garages et meubles, à condition que ces appareils soient connectés au Wi-Fi ou au Bluetooth. Cette solution est également idéale pour accorder l’accès aux visiteurs de manière sécurisée et sans clé.

Flexibilité et Commodité : Une Caractéristique Clé

Chaque appareil connecté Yale peut être apparié avec jusqu’à cinq Yale Dots, apportant une plus grande flexibilité à l’accès sans clé. Les utilisateurs peuvent placer ces Dots dans divers endroits pratiques chez eux, comme près de leur lit pour un accès nocturne sécurisé ou dans leur bureau pour une utilisation quotidienne facilitée. Pour les personnes à mobilité réduite, le Yale Dot est un outil précieux, permettant de contrôler les accès depuis n’importe où.

Gestion Facile des Accès pour les Propriétaires et Locataires

Le Yale Dot est particulièrement utile pour les gestionnaires de logements locatifs. Ils peuvent autoriser l’accès à des visiteurs via l’application Yale Home et retirer cet accès facilement une fois le séjour terminé. Cette fonctionnalité rend la gestion des invités plus simple et plus sûre, assurant que seuls les personnes autorisées peuvent entrer.

Disponibilité et Prix

Le Yale Dot est déjà disponible à la vente au prix de 29€ pour un pack de trois. Un Dot est également inclus avec l’achat de la serrure connectée Linus L2, permettant aux utilisateurs de commencer à sécuriser leur domicile immédiatement.

Récapitulatif Technique