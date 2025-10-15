EnerGeek GX11 : la power bank 4G qui veut révolutionner la mobilité connectée.

Dans un monde où la mobilité et la connectivité s’entremêlent, la Baseus EnerGeek GX11 entend répondre à une double exigence : fournir une connexion internet stable via 4G et assurer la recharge rapide de vos appareils en déplacement.

La marque Baseus, déjà reconnue pour ses batteries externes et accessoires tech, enrichit sa gamme avec une solution deux-en-un. Avec la GX11 4G MiFi Power Bank, le constructeur combine pour la première fois batterie haute capacité et routeur mobile.

Une batterie de 20 000 mAh compatible charge rapide 67W

La GX11 intègre une batterie lithium-polymère de 20 000 mAh, une capacité suffisante pour recharger un smartphone jusqu’à quatre fois. Baseus inclut également un système de charge rapide jusqu’à 67W, compatible avec les standards PD3.0, QC4+, SCP et autres protocoles propriétaires, permettant ainsi de recharger ordinateurs portables, tablettes ou consoles nomades.

Le port USB-C bidirectionnel permet une recharge rapide de la power bank elle-même, tandis que deux ports USB-A complètent l’offre pour une utilisation multi-appareils.

Une connectivité 4G LTE intégrée, compatible carte SIM

Au-delà de sa fonction de batterie, la EnerGeek GX11 agit comme un hotspot mobile 4G LTE. Il suffit d’y insérer une carte SIM nano pour transformer l’appareil en routeur Wi-Fi capable de connecter jusqu’à 10 utilisateurs simultanément. L’interface de gestion est accessible via une application mobile dédiée.

La compatibilité réseau est assurée dans plus de 100 pays, selon Baseus, ce qui en fait un outil nomade adapté aux voyageurs, aux professionnels en déplacement ou aux zones à faible couverture fixe.

Écran LCD pour un suivi instantané

Un écran LCD intégré affiche en temps réel l’état de la batterie, le débit de charge, le statut réseau (signal 4G, nombre de connexions), ainsi que les températures internes. Cet affichage permet une lecture rapide et évite l’usage d’une application pour les informations de base.

Ce choix s’inscrit dans une logique de praticité, avec une interface directe et sans distraction.

Design robuste, format transportable

La GX11 se présente dans un format rectangulaire compact, avec des bords légèrement arrondis et un châssis renforcé conçu pour résister aux chocs et à l’usure du transport. Son poids d’environ 500 grammes reste contenu au regard de sa capacité et de sa fonction double.

Le revêtement antidérapant et le coloris sobre (noir graphite) contribuent à un aspect utilitaire, loin des designs tape-à-l’œil, renforçant l’image d’un outil technique avant tout.

Pensé pour les usages intensifs et nomades

L’EnerGeek GX11 cible avant tout les utilisateurs en mobilité constante : télétravailleurs, étudiants, journalistes ou techniciens sur site. Sa polyvalence en fait une solution intéressante pour les zones non couvertes par la fibre ou l’ADSL, ou comme système de secours en cas de coupure réseau.

La marque met aussi en avant la gestion intelligente de la température, avec un système de dissipation thermique actif permettant de maintenir la performance même en usage prolongé.

Récapitulatif technique

Batterie : 20 000 mAh (lithium-polymère)

Puissance de charge : jusqu’à 67W , USB-C bidirectionnel

Ports : 1 x USB-C, 2 x USB-A

Connectivité : 4G LTE , compatible carte nano SIM

Wi-Fi : jusqu’à 10 connexions simultanées

Écran : LCD intégré (batterie, réseau, charge)

Compatibilité mondiale : 100+ pays

Dimensions : env. 146 x 70 x 35 mm

Poids : env. 500 g

Sécurité : protection contre surchauffe, surtension, court-circuit

