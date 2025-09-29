UGREEN lance sa gamme MagFlow Qi2 25W et ouvre une nouvelle ère de la charge magnétique.

UGREEN a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme MagFlow Qi2 25W, une série de chargeurs sans fil magnétiques conçus pour offrir une expérience plus rapide, plus stable et plus pratique aux utilisateurs de smartphones et d’accessoires compatibles. Cette initiative confirme l’accélération de l’adoption de la norme Qi2, promue par le Wireless Power Consortium (WPC), qui vise à unifier et améliorer la charge sans fil.

La norme Qi2 a été présentée comme une évolution majeure du Qi traditionnel, avec un accent sur la fiabilité et la compatibilité universelle. Inspirée du système de chargement magnétique, elle permet un alignement parfait entre l’appareil et le chargeur, réduisant les pertes d’énergie et optimisant la vitesse de recharge.

Avec la série MagFlow, UGREEN souhaite anticiper cette transition et proposer une solution concrète adaptée aux usages quotidiens. Le support de 25W en fait un choix performant pour les utilisateurs de smartphones récents, notamment les modèles Apple et Android compatibles avec la norme Qi2.

Caractéristiques de la gamme MagFlow Qi2 25W.

La nouvelle ligne comprend différents modèles adaptés à divers scénarios :

Des socles de bureau pour charger son smartphone tout en travaillant ou en regardant du contenu.

Des stations multi-appareils permettant de recharger simultanément un smartphone, une montre connectée et des écouteurs.

Des accessoires portables, pensés pour les utilisateurs en déplacement.

A relire : AUKEY LC-G10 MagFusion GameFrost Qi2 : la recharge magnétique passe en mode refroidissement actif Le chargeur AUKEY LC-G10 MagFusion GameFrost Qi2 incarne une nouvelle génération de produits alliant recharge sans fil magnétique et refroidissement actif. Pensé pour les amateurs de performances et les longues sessions de…

Chaque chargeur exploite la technologie magSafe-like intégrée dans la norme Qi2, garantissant un maintien magnétique optimal. L’utilisateur n’a plus besoin d’ajuster manuellement son smartphone : l’alignement se fait automatiquement, assurant une charge stable et sans surchauffe.

Une réponse à l’écosystème Apple et Android

Avec cette annonce, UGREEN vise à séduire aussi bien les utilisateurs d’iPhone que ceux de smartphones Android haut de gamme. La compatibilité Qi2, intégrée dans plusieurs modèles récents, marque un pas vers un écosystème universel où la charge sans fil pourrait devenir un standard incontournable.

Les utilisateurs Apple verront dans la gamme MagFlow une alternative crédible à l’écosystème MagSafe, tandis que les utilisateurs Android bénéficieront enfin d’une solution magnétique standardisée. Cette convergence illustre la volonté du secteur de réduire la fragmentation et de proposer des solutions interopérables.

Enjeux pour l’industrie de la recharge sans fil

L’arrivée de produits comme le MagFlow Qi2 souligne la montée en puissance d’un marché en pleine mutation. Après des années de domination des câbles rapides et des technologies propriétaires, la charge sans fil standardisée attire de plus en plus d’acteurs.

Pour les fabricants, l’adoption du Qi2 représente un double avantage :

Répondre à la demande croissante des consommateurs en quête de praticité.

Proposer une solution universelle, évitant la multiplication d’accessoires incompatibles.

Pour les utilisateurs, c’est la promesse d’une expérience plus simple, plus rapide et plus écologique, avec une réduction de l’usage de câbles et d’adaptateurs.

Perspectives

En lançant la gamme MagFlow Qi2 25W, UGREEN confirme son ambition de se positionner comme un acteur incontournable dans le domaine de la charge sans fil. La stratégie repose sur une combinaison de performance, design magnétique et compatibilité universelle, répondant ainsi aux attentes d’un marché en pleine évolution.

Si la norme Qi2 continue de s’imposer, il est probable que d’ici 2026 la majorité des nouveaux smartphones haut de gamme et accessoires adoptent cette technologie. UGREEN, en prenant les devants, se place parmi les pionniers d’une nouvelle ère de la recharge mobile.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

