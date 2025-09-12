IFA 2025 : Le Velonix de Speediance, un vélo d’appartement qui change tout

Pas besoin de sortir de chez soi pour s’offrir une vraie séance de vélo. C’est un peu ce que veut nous dire Speediance avec son Velonix, un vélo d’intérieur dévoilé à l’IFA 2025. Un appareil bien pensé, puissant, et surtout, qui donne envie de bouger.

La marque Speediance, encore jeune sur le marché, s’est fait remarquer avec des équipements connectés pour l’entraînement à domicile. Avec le Velonix, elle propose un vélo qui ne ressemble pas à ce qu’on trouve habituellement dans les salles de sport.

Un vélo qui simule vraiment les montées… et les descentes

L’un des points forts du Velonix, c’est qu’il essaie de reproduire au mieux les sensations du vélo sur route. Il peut simuler des pentes allant jusqu’à 30 %, mais aussi les descentes. En clair, on ressent vraiment la difficulté quand ça grimpe, et la fluidité quand ça redescend.

Il embarque un moteur puissant (jusqu’à 2300 W) et peut offrir une résistance importante (180 Nm), ce qui permet aux plus motivés de vraiment se dépasser. Et pas besoin de calibrer : tout se règle automatiquement.

Un grand écran et du son qui motive

Sur le guidon, on trouve un grand écran de 21,5 pouces, en Full HD. Il permet de suivre des vidéos, des programmes d’entraînement ou même des parcours virtuels. On peut vraiment s’y croire.

Côté son, Speediance a vu les choses en grand : deux haut-parleurs et un caisson de basses sont intégrés. Quand on lance une session avec de la musique ou un coach virtuel, l’ambiance est là.

Pour toute la famille… ou presque

Le Velonix est réglable pour s’adapter à différentes tailles : il peut convenir à des personnes mesurant jusqu’à 2,20 m, et supporte un poids de 130 kg. Il prend environ 0,85 m² au sol, ce qui reste raisonnable pour ce type d’équipement.

Le siège peut être ajusté ou changé, les poignées aussi. C’est un appareil que plusieurs personnes à la maison peuvent utiliser, sans avoir à tout démonter à chaque fois.

Connecté à vos applis préférées

Le vélo fonctionne avec une plateforme connectée. Il est compatible avec Zwift, Strava, Apple Health, entre autres. On peut suivre ses progrès, se fixer des objectifs, ou simplement pédaler devant une vidéo.

Attention tout de même : pour accéder à tous les contenus proposés (programmes, vidéos, etc.), un abonnement est nécessaire.

Un vrai confort d’utilisation, mais un prix élevé

Ce n’est pas un vélo d’entrée de gamme. Il est robuste, bien fini, et très complet. Mais cela se ressent aussi sur le tarif : autour de 2 700 €. C’est un budget, clairement, mais pour ceux qui veulent une expérience haut de gamme à la maison, il a de vrais arguments.

Certains utilisateurs ont toutefois noté que la selle d’origine pouvait être un peu dure. Rien de bloquant, mais ça vaut peut-être le coup de la changer si on prévoit des longues sessions.

Résumé technique

Puissance : 2300 W

Résistance max : 180 Nm

Simulation de pente : jusqu’à 30 %, avec descente

Précision : < 1 % (sans calibrage)

Écran : 21,5″, Full HD (1920 × 1080)

Processeur : RK3588s, 8 Go RAM, 128 Go de stockage

Connectivité : Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0

Audio : 2 x 5 W + subwoofer 20 W

Dimensions au sol : env. 0,85 m²

Taille max utilisateur : 2,20 m

Poids max supporté : 130 kg

Poids total : 48 kg

