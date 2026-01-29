Galaxy Z Flip7 Olympic Edition : le smartphone collector des Jeux de Milan-Cortina 2026

C’est une première pour les Jeux d’hiver : Samsung dévoile un Galaxy Z Flip7 Olympic Edition exclusivement conçu pour les athlètes de Milan‑Cortina 2026. Un téléphone unique, pensé pour immortaliser chaque moment, entre effort et émotion.

La marque coréenne poursuit ainsi son partenariat historique avec le mouvement olympique, en mettant une nouvelle fois la technologie au service de l’humain. Cette édition spéciale ne sera pas vendue au grand public, ce qui la rend encore plus précieuse.

Un design doré pour briller jusqu’au podium

Le Galaxy Z Flip7 Olympic Edition ne passe pas inaperçu. Il arbore une coque bleue éclatante, inspirée de l’univers graphique de Milan‑Cortina 2026, rehaussée d’un cadre doré qui rappelle les médailles tant convoitées. Un clin d’œil esthétique qui marque l’événement.

En bonus : une coque transparente avec des détails dorés, des fonds d’écran animés exclusifs et une interface personnalisée aux couleurs des JO. Chaque détail respire l’événement.

Des applis pratiques pour les athlètes sur place

Ce smartphone ne fait pas que joli. Il est aussi là pour faciliter le quotidien des athlètes. Avec des outils comme :

Athlete365 , pour suivre les dernières actus

Une eSIM 5G avec 100 Go de data

Une appli pour échanger des cartes de contact entre sportifs

Et même une ligne directe avec le CIO

Le tout est intégré dans une interface fluide, portée par la Galaxy AI de Samsung.

Des selfies de la victoire pour immortaliser les moments forts

Une nouveauté sympa : les athlètes pourront capturer leur moment sur le podium avec un Victory Selfie. Le smartphone sera remis juste après la cérémonie pour que chacun puisse immortaliser son passage. Et ce n’est pas réservé aux solos : même les équipes pourront y participer cette année.

C’est une façon de vivre le podium autrement, depuis le regard de l’athlète lui-même.

Un outil intelligent pour le quotidien

En plus des fonctions photo et vidéo classiques, le Galaxy Z Flip7 Olympic Edition intègre des outils dopés à l’IA :

Dual Recording pour filmer avec deux caméras à la fois

Photo Assist pour retoucher comme un pro

Interprète IA pour discuter même sans parler la langue

Tout a été pensé pour que les athlètes puissent profiter de leur expérience olympique sans friction.

Un téléphone symbole d’un partenariat historique

Samsung n’en est pas à son coup d’essai. Depuis 30 ans, la marque équipe les JO avec des outils connectés. Mais cette édition 2026 est sans doute l’une des plus abouties, à la fois sur le plan du design et des fonctionnalités.

Le Galaxy Z Flip7 Olympic Edition incarne cette volonté : allier technologie de pointe et émotions humaines. Un téléphone pas comme les autres, pour des moments qu’on n’oublie jamais.

Récapitulatif technique

Écran principal pliable AMOLED de 6,9 pouces

Écran secondaire FlexWindow agrandi en façade

Processeur Snapdragon dernière génération

Double capteur photo (grand angle + ultra grand angle)

256 Go de stockage

Galaxy AI intégrée

Connectivité 5G (eSIM avec 100 Go de données pour les JO)

Interface personnalisée aux couleurs de Milan‑Cortina 2026

Applis préinstallées : Athlete365, Olympic App, PinQuest, Galaxy Athlete Card

Coque magnétique transparente avec design exclusif

