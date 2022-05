Avec ces nouvelles gammes de fours connectés Samsung séries 4, 5, 6 et 7, le constructeur coréen fait rentrer encore un peu plus votre cuisine dans l’univers du connecté et surtout dans son éco système connecté SmartThings.

À cette occasion, le cosntructeur coréen profitera de sa présence sur le salon bruxellois pour présenter des nouvelles gammes de fours connectés Samsung. Des fours qui intègrent des innovations technologiques et qui sont désormais connectés à son écosystème SmartThings.

Nouvelles gammes de fours connectés Samsung.

Ces nouvelles gammes de fours Samsung se composent des séries 4, 5, 6 et 7 avec un total de 4 finitions différentes : Stainless Steel, Black Stainless Steel, Onyx Black et Bespoke. Des fours qui intègrent des nouvelles technologies de cuisson comme le système « Dual Cook Steam » permettant une double cuisson 100% vapeur. Ou encore la fonction Dual Cook qui permet de cuire deux plats simultanément à des températures et des temps de cuisson différents.

D’autres technologies comme le mode « Air Sous-vide » sont également présentes. Ce mode offre la possibilité de cuire les aliments en mode basse température pour une cuisson qui rendra les aliments plus tendres à l’intérieur.

Des fours qui en plus sont équipés d’une connexion Wi-Fi. Avec l’intégration du Wi-Fi dans cette nouvelle gamme de fours, Samsung étoffe d’une certaine manière sa gamme de produits SmartThings. De la sorte, une fois connectée à votre réseau Wi-Fi domestique, il vous sera possible de suivre la cuisson via votre smartphone et l’application SmartThings. Ou encore de suivre facilement une recette. En plus, les fours connectés Samsung de la série 7 ont même une caméra directement intégrée pour surveiller le processus de cuisson en temps réel.

Bref, plus besoin de quitter la table des invités toutes les 10 minutes pour voir où en est la cuisson. Il vous suffira de jeter un œil sur votre smartphone pour voir si le rôti est cuit.