Sunology PLAY, un panneau solaire autonome et Wi-Fi.

Avec Sunology PLAY, la société du même nom propose une solution solaire simple et facile à mettre en place pour que vous puissiez produire de l’électricité, et ce sans devoir passer par des professionnels de l’installation. Un panneau solaire de 400Wc doté d’un onduleur Wi-Fi.

Avec la hausse des couts de l’électricité, bon nombre de ménages ont décidé de se diriger vers le solaire. Il est vrai que de nos jours et depuis quelques années, les prix des panneaux solaires ont fortement chuté. Laissant la place à un possible investissement qui sera amorti au moment où l’on vous parle en seulement 3 ans.

Sunology propose un concept pour le moins intéressant de panneau solaire. Un panneau solaire connecté et « DIY » ou si vous préférez que vous placer vous-même.

Sunology PLAY, la solution solaire facile même si vous êtes locataire.

Alors, ici, nous avons à faire à un panneau solaire qui ne nécessitera pas de contraintes complexes pour être installé. En effet, la marque propose un panneau solaire (de type fullblack) qui est fourni avec un système de fixation ou de trépied. L’idée ici étant qu’il vous sera possible de mettre votre panneau à même le sol dans votre jardin, sur votre terrasse.

Le panneau solaire est en outre équipé d’un onduleur Hyundai et d’une prise de courant standard type 220V. L’onduleur est équipé de Wi-Fi et il sera ainsi possible de se connecter via une application pour smartphone sur l’onduleur pour voir la production du panneau. Un procédé classique qu’on retrouve d’ailleurs dans toutes les installations solaires posées sur une toiture.

L’avantage de ce type de solution étant que vous pourrez directement brancher votre panneau sur une prise de votre réseau électrique. Lorsque celui-ci produira de l’électricité, il l’injectera dans votre réseau ou si vous produisez plus que vous ne consommez, dans le réseau de votre fournisseur électrique.

Selon Sunology, son kit vous permettra de devenir « producteur » d’électricité en seulement 2 minutes.

Prix et Disponibilité.

Le panneau mesure 1760mm de long sur 1200mm de large pour un poids de 29kg. Sa production est de 400Kwc. En outre, la marque garantit le panneau 25 ans. Il est proposé au prix de 749€.