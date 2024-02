L’Apple Vision Pro disponible en France via Rakuten !

Apple a dévoilé il y a quelques jours, son tout nouveau casque VR qui selon la marque est bien plus qu’un simple casque VR. Il pourrait être le nouvel ordinateur de demain. Si Apple n’a annoncé sa disponibilité qu’aux Etats-Unis pour le moment. Bonne nouvelle pour les français, il va être possible de l’acheter et ce grâce à Rakuten.

Le casque Apple Vision Pro disponible chez Rakuten au prix de 3 999,99 €

Voici Apple Vision Pro : le premier ordinateur spatial d’Apple



De nouvelles expériences extraordinaires

Apple Vision Pro apporte une nouvelle dimension à l’informatique puissante et personnelle en changeant la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs apps préférées, dont ils capturent et revivent des souvenirs, profitent de superbes films et séries, et communiquent avec les autres via FaceTime. Un espace sans limites pour les apps, au travail et à la maison : visionOS est doté d’une interface en trois dimensions qui permet aux apps de s’affranchir des frontières d’un écran, afin qu’elles puissent apparaître côte à côte et à n’importe quelle échelle. Apple Vision Pro permet aux utilisateurs d’être encore plus productifs en leur offrant un espace de visionnage infini, un accès à leurs apps favorites et de toutes nouvelles façons de faire du multitâche. Et avec le support du Magic Keyboard et du Magic Trackpad, les utilisateurs peuvent s’aménager un environnement de travail optimal ou encore intégrer les puissantes capacités de leur Mac à Vision Pro en sans fil, pour créer un écran 4K géant, privé et portable avec un rendu de texte incroyablement net.

Des expériences de divertissement captivantes

Avec deux écrans ultra-haute résolution, Apple Vision Pro a la capacité de transformer n’importe quel espace en une salle de cinéma personnelle dotée d’un écran donnant l’impression de mesurer 30 mètres de large et d’un système Audio spatial avancé. Les utilisateurs pourront regarder des films et des séries, ou encore de magnifiques films en trois dimensions*. Apple Immersive Video proposera des enregistrements haute résolution à 180° avec Audio spatial et les utilisateurs pourront avoir accès à une incroyable gamme de vidéos immersives qui les projetteront dans des lieux entièrement nouveaux. L’informatique spatiale permet l’avènement de nouveaux types de jeux avec des titres pouvant couvrir un spectre d’immersion et transporter les joueurs vers de tout nouveaux mondes. Ils pourront également jouer à plus de 100 jeux sur Apple Arcade, sur un écran aussi grand qu’ils le souhaiteront, avec une expérience audio incroyablement immersive et un support pour les manettes les plus répandues.

Des environnements immersifs

Avec Environments, le monde d’un utilisateur peut s’étendre au-delà des dimensions d’une pièce physique, et proposer de magnifiques paysages dynamiques afin d’aider les utilisateurs à se concentrer ou à réduire les distractions. Un tour de la Digital Crown permet à l’utilisateur de contrôler son niveau de présence ou d’immersion au sein d’un environnement.

Les souvenirs prennent vie

Grâce au premier appareil photo d’Apple en trois dimensions, Apple Vision Pro permet aux utilisateurs de capturer, de revivre et de s’immerger dans leurs souvenirs favoris, le tout en Audio spatial. Chaque photo ou vidéo spatiale fait remonter les utilisateurs à un moment dans le temps, comme par exemple une fête entre amis ou une réunion de famille. Ils peuvent accéder à l’ensemble de leur photothèque sur iCloud et visionner leurs photos et vidéos grandeur nature, avec de magnifiques couleurs et un niveau de détail impressionnant. Chaque photo réalisée à l’iPhone en mode Panorama s’étend et s’enroule autour de l’utilisateur, lui donnant ainsi la sensation qu’il se trouve exactement à l’endroit où elle a été prise.

Prix et Disponibilité.

