Acer présente l’Aspire Vero 16, un nouveau portable qu’il est bien pour la planète.

C’était à l’occasion du CES qu’Acer a dévoilé son Aspire Vero 16, un nouveau PC portable intégrant l’Intel Evo Edition et équipé des processeurs allant jusqu’à l’Intel Core Ultra 7 avec Intel AI Boost.

Acer a frappé fort cette année au CES de Las Vegas en présentant une pléthore de produits dont notamment le Predator Connect X7 5G CPE, un nouveau routeur gaming, exploitant la puissance de la technologie Qualcomm® Immersive Home Platform et du Wi-Fi 7 (revoir notre news sur le sujet). Mais la marque propose des nouveaux ordinateurs portables.

Aspire Vero 16, un condensé de technologie avec un écran 16 pouces.

Ainsi, parmi ses nouveautés, Acer a présenté un ordinateur portable, l’Aspire Vero 16. Ce nouveau venu embarque ainsi un écran 16 pouces WQXGA (2 560 x 1 600) au format 16:10 et doté de bords fins.

Par ailleurs, Il couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB et il est disponible avec une option d’écran tactile WUXGA. L’ordinateur portable est muni de Windows 11 pour ce qui est du système d’exploitation. Le système pourra en outre compter sur 16 Go de mémoire LPDDR5. Pour ce qui est du stockage, Acer annonce le support jusqu’à 2 To de stockage évolutif SSD PCIe Gen 4. Le tout est accompagné d’une webcam QHD 1440p. Pour propulser l’ensemble, l’Aspire Vero 16 peut s’appuyer sur du processeur Intel Core Ultra 7.

Aperçu Produit Prix Ordinateur portable ACER Aspire Vero AV14-51-548X EVO 599 EUR

Connectique bien fournie.

Coté connectique, Acer propose sur cet ordinateur portable un bon panel de connecteur en intégrant deux ports USB Type-C (Thunderbolt 4 et USB 4) et HDMI 2.1. Pour ce qui est de la connectivité sans fil du PC portable, on retrouvera du Bluetooth LE Audio. Pour ce qui est du Wi-Fi, on retrouve ici aussi du Wi-Fi 7.

Prix et Disponibilité.

L’Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) sera disponible au Benelux courant du mois de mai à partir de 999,00€, prix conseillé.