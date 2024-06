Nouveaux TUF Gaming A14 et A16 chez Asus Rog : Une révolution gaming en 2024

Asus Rog étoffe son catalogue avec les nouveaux TUF Gaming A14 et A16, présentés lors du Computex 2024. Ces modèles visent à offrir une expérience gaming de haute qualité grâce à des composants performants et des designs robustes.

Asus Rog, acronyme de Republic of Gamers, est une marque phare dans l’univers du gaming. Elle est reconnue pour ses produits innovants et performants, allant des ordinateurs portables aux accessoires, destinés aux passionnés de jeux vidéo.

TUF Gaming A14 : Performance et Robustesse

La gamme du constructeur s’agrandit avec le TUF Gaming A14, un ordinateur portable de 14 pouces équipé des derniers processeurs AMD Ryzen AI 9 HX 370 avec 12 cœurs, 24 threads, et un NPU intégré capable d’atteindre 50 TOPS de performances en matière d’IA. Ajoutez à cela des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40. Soutenu par la plateforme NVIDIA RTX AI, le TUF Gaming A14 offre des capacités et des accélérations uniques dans plus de 500 jeux et applications alimentés par l’IA

Le TUF Gaming A14 offre une mémoire vive pouvant atteindre 32 Go et un stockage SSD de 1 To, garantissant une fluidité et une réactivité optimales pour les jeux les plus exigeants. Ce modèle est également doté d’un écran IPS avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, assurant des images nettes et fluides.

TUF Gaming A16 : Une expérience immersive

La marque enrichit sa gamme avec le TUF Gaming A16, qui propose un écran de 16 pouces avec une résolution de 2560×1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Ce modèle est équipé de processeurs AMD Ryzen AI 9 HX 370 et de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40, offrant des performances de pointe pour les jeux et les applications graphiques intensives. Avec une capacité de stockage SSD de 2 To et une mémoire vive allant jusqu’à 64 Go, le TUF Gaming A16 est conçu pour les gamers et les créateurs de contenu qui nécessitent une puissance de traitement élevée et une grande capacité de stockage.

Date de sortie et prix des nouveaux TUF Gaming

Les nouveaux TUF Gaming A14 et A16 seront disponibles à partir de septembre 2024. Le TUF Gaming A14 sera proposé à partir de 1 299 €, tandis que le TUF Gaming A16 débutera à 1 799 €. Ces modèles visent à offrir un excellent rapport qualité-prix en alliant performance et durabilité, caractéristiques emblématiques de la gamme TUF.

Récapitulatif technique

TUF Gaming A14

Processeur : AMD Ryzen AI 9 HX 370

: AMD Ryzen AI 9 HX 370 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4060

: NVIDIA GeForce RTX 4060 Mémoire vive : Jusqu’à 32 Go

: Jusqu’à 32 Go Stockage : SSD de 1 To, Jusqu’à 2 To de SSD M.2 2280 PCIe®4.0

: SSD de 1 To, Écran : IPS 14 pouces, 144 Hz

: IPS 14 pouces, 144 Hz 1 x USB4® (DisplayPort™/ Power Delivery)

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C®

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x HDMI® 2.1

1 x Lecteur de carte MicroSD (UHS II)

1 x combo jack audio

WiFi 6E

Bluetooth® v5.3

Clavier : chiclet rétroéclairé blanc

: chiclet rétroéclairé blanc Poids : 1,46 kg

TUF Gaming A16