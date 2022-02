2021, une bonne année pour la vente de PC portable.

Bonnes nouvelles pour les vendeurs de PC portable. En effet, les volumes de fin d’année étaient supérieurs de 19 % par rapport aux niveaux de 2020. Et ce malgré une crainte en approvisionnement à cause des composants électroniques.

Si le Covid et sa forme Omicron sont tous les jours dans les débats et que la vaccination divise les populations, il aura permis de franchir un nouveau mode de travail. Et ce avec des entreprises qui semblent désormais vouées à migrer ce que certains dans le monde professionnel appellent « Le travail hybride ».

Il est vrai qu’avec le Covid et les confinements, le télétravail (homeworking) a été imposé aux entreprises. Même les plus réfractaires. Du coup, cela a obligé les différentes parties à s’équiper en matériel.

Le PC portable la solution au télétravail.

Alors qu’on pensait que le marché du PC portable était pour certains voué à disparaitre avec nos smartphones de plus en plus performants. Il en a été tout autre. De fait, le PC portable est devenu l’outil high-tech à avoir pour travailler.

Ainsi, les ventes en 2021 ont explosé toute l’année. ET la fin de l’année à suivi la tendance des trimestres précédents. Selon un nouveau rapport de Strategy Analytics, les expéditions d’ordinateurs portables ont augmenté de 19 % par rapport aux sommets précédents atteints en 2020 pour atteindre 268 millions d’unités.

Des ventes liées notamment encore aux besoins des PME, mais aussi grâce aux performances de Windows 11 et à la croissance du DaaS (Device as a Service), tandis que les PME et les consommateurs ont profité d’énormes remises pour les fêtes.

Lenovo et HP en tête, Delle et Apple les grands gagnants.

Pour ce Q4, le bureau d’étude fait état des derniers chiffres de vente pour Q4. Avec au programme un classement, des meilleurs vendeurs et des meilleurs progressions. Ainsi, on apprend qu’actuellement c’est Lenovo qui a vendu le plus de PC portables avec pas moins de 16.2 millions d’unités couvrant ainsi 24% du marché.

Lenovo est suivi de près par HP à 14.5 millions d’unités vendues pour 21% de parts de marché. Sur la troisième place du podium, on trouve DELL avec 13.2 millions d’unités vendues et 19% de parts de marché. C’est aussi le constructeur qui a fait la plus grosse progression par rapport à Q4 2020 avec 14% de positif.

Apple qui n’a vendu « que » 6.6 millions de MacBook (toutes versions confondues) a fait aussi un bon de 11% à la hausse par rapport à l’année précédente.

Toujours plus connectés et du Wi-Fi 6 voir Wi-Fi 6E.

En effet, désormais le PC portable est plus que jamais connecté et sans fil de surcroit. Ainsi, avec les nouvelles générations de processeurs Intel, la plupart des ordinateurs héritent désormais d’une connexion Wi-Fi intégrant les normes Wi-Fi 6 et même pour certains Wi-Fi 6E.

Si certains pensaient que la 5G pourrait bien venir détrôner le Wi-Fi dans le segment des PC portables, il n’en est rien pour le moment. En outre, avec l’émergence du Wi-Fi 6E, les débits sans fil deviennent sans cesse de plus en plus rapide et surtout la gestion des objets connectés plus efficace. Le Bluetooth est désormais lui aussi systématiquement présent sur les nouveaux PC portables.

Il faut dire que la présence du Bluetooth permet à de nombreux travailleurs d’utiliser de casques sans fil pour leurs réunions virtuelles Teams, Zoom et autre. Offrant ainsi un confort plus agréable. Pas mal d’entreprises d’ailleurs proposent désormais des casques Bluetooth à leur personnel.

Enfin, si les Chromebook avaient eu droit à un regain d’intérêt au second trimestre. C’est bien les PC sous Windows 11 qui ont davantage séduit les utilisateurs en cette fin d’année 2021. Une bonne chose donc également pour Microsoft qui continue à asseoir sa dominance sur ce marché de l’informatique.