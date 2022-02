Union, propose un miroir de fitness connecté et immersif.

Avec le confinement et les règles de sanitaire, Union propose un miroir de fitness connecté qui a pour objectif de permettre de faire de la gym chez soi. Et ce, au travers d’un miroir qui affiche des services de sports.

Union lance la 1ère salle de sport intelligente et interactive dans le confort de votre maison ! Tel est le slogan de la marque pour présenter son miroir connecté qui a pour objectif de remplacer un coach sportif et la nécessité d’aller dans une salle de sport.

La startup parisienne Union lance la 1ère salle de sport interactive et « presque invisible » à la maison reposant sur un miroir de fitness connecté. Avec le Covid, le télétravail a pris une grande place dans notre vie. Si pour certains c’est difficile à vivre, pour d’autres il offre un gain de temps considérable car plus de perte de temps de trajet maison-travail.

L’occasion pour ces derniers de se mettre au sport et pourquoi pas à la maison. C’est là que la jeune startup parisienne Union intervient.

Effectivement, la particularité de ce miroir est qu’il est connecté. Il est associé à une application pour smartphone qui vous permet de choisir parmi plus de 200 sessions en live et diverses disciplines : Cardio, Yoga, Force, Danse, Barre.

La jeune entreprise annonce par ailleurs qu’elle va étoffer son offre courant 2022 avec 4 nouvelles disciplines ; Pilates, Boxe, Stretch, Pre+Postnatal. Chaque discipline propose 3 niveaux de difficulté (débutant, intermédiaire, expert).

Le miroir qui vient se poser contre un mur verticalement mesure 1m40 de hauteur, il est doté de de haut-parleurs (pour la musique et la voix de l’entraîneur) et d’une caméra frontale (pour que le coach corrige les mouvements en live).

La marque nous confie :

« Le choix des activités est complet : cardio circuit, training fonctionnel, force, boxe, danse, yoga, méditation, pilâtes… Il y en a pour tous les goûts ! De plus, chaque « training » dure entre 10 et 40 minutes seulement. De quoi prendre soin de son corps, se défouler, se muscler ou se tonifier de manière amusante et enthousiaste ».