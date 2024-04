WhatsApp et Threads supprimé des iPhone Chinois !

Pour des raisons de sécurité, le gouvernement chinois a demandé à Apple de supprimer de son Apple Store WhatsApp et Threads et ce, pour des raisons de sécurité nationale.

Récemment, l’Administration du Cyberespace de Chine a exigé qu’Apple retire les applications WhatsApp et Threads de son magasin en ligne en Chine pour des raisons de sécurité nationale. Cette décision reflète les défis réguliers auxquels les entreprises technologiques occidentales sont confrontées en raison des fluctuations politiques et commerciales entre les États-Unis et la Chine.

WhatsApp ou Contexte géopolitique influençant le secteur technologique.

Le rapprochement entre politique et technologie devient de plus en plus prégnante, en particulier avec la guerre commerciale qui a lieu en ce moment entre les États-Unis et la Chine. Une situation qui crée des tensions et qui se répercute sur le monde de la Tech. Ces tensions ne se cantonnent pas uniquement à des questions de tarifs ou de commerce, mais englobent aussi des aspects technologiques vitaux pour la sécurité nationale et l’économie globale des deux nations.

Répercussions des nouvelles législations américaines sur les entreprises technologiques chinoises.

Au mois de mars, la Chambre des Représentants des États-Unis a passé un projet de loi demandant à ByteDance de céder les actifs américains de TikTok à des entités non chinoises. Ce projet doit encore recevoir l’aval du Sénat américain, et tout accord de vente nécessiterait également l’approbation des régulateurs chinois.

Il y a quelques années également, les Etats-Unis ont punis Huawei (pour des raisons d’espionnage qui n’ont toujours pas été vérifiées) obligeant les sociétés américaines à ne plus travailler avec le constructeur chinois. Une conséquence qui fait perdre le marché du smartphone à Huawei mais aussi le marché des télécoms et de la 5G en occident.

Réactions de la Chine aux contraintes imposées par les États-Unis

Face aux restrictions imposées par les États-Unis sur les exportations de puces avancées et d’équipements de fabrication vers la Chine, le gouvernement chinois a récemment instruit les opérateurs domestiques de retirer les puces étrangères de leurs réseaux d’ici 2027, ce qui marque une étape importante vers l’autosuffisance technologique de la Chine.

Analyse du retrait des applications par Apple

Bien que WhatsApp et Threads aient été spécifiquement ciblés pour le retrait, d’autres applications développées par des compagnies occidentales comme Facebook, Instagram, Messenger et YouTube restent accessibles en Chine. Ce choix ciblé peut indiquer une stratégie plus précise de l’Administration du Cyberespace de Chine, probablement en réaction à certaines fonctionnalités de ces applications jugées potentiellement problématiques.

Conséquences pour Apple et autres acteurs technologiques

En se conformant à la demande de la Chine, Apple illustre le dilemme auquel les entreprises multinationales sont souvent confrontées : respecter les lois des pays où elles opèrent tout en essayant de protéger les droits et la vie privée de leurs utilisateurs. C’est pour cette raison qu’il ne sera plus possible pour les utilisateurs chinois d’installer WhatsApp sur leur iPhone.