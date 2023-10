Acer Chromebook Plus 515 et Acer Chromebook Plus 514, Le Duo innovant du Moment.

Les nouveaux Acer Chromebook Plus 515 et le Chromebook Plus 514 représentent la dernière innovation d’Acer en matière de solution informatique portable. Avec ces modèles, la marque étoffe son catalogue, proposant ainsi selon elle des solutions adaptées aux utilisateurs modernes.

Acer est un acteur majeur sur le marché des ordinateurs portables. La marque possède en effet, une grosse part de marché dans ce segment dans lequel elle a été une des premières à faire baisser les prix. La marque s’est en outre aussi intéressée au Chromebook, une solution hybride développée par Google et qui offre l’opportunité d’avoir des machines peut gourmande en ressource de par son association au Cloud de Google.

Acer Chromebook Plus 515, caractéristiques en détails.

L’Acer Chromebook Plus 515 est équipé d’un grand écran Full HD de 15,6 pouces (1920×1080) ainsi que de puissants processeurs Intel® Core™ de 13e génération ou de 12e génération avec technologie hybride. On notera en outre la présence de l’indice de durabilité MIL-STD 810H tout en gardant un look et un design qui saura séduire le grand public.

Présente également, une webcam 1080p avec réduction du bruit temporel, un écran IPS haute définition et des outils intégrés alimentés par l’IA. Pour ce qui est de sa capacité mémoire, on notera la présence de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5X à double canal, associés à des options de stockage local SSD réactives allant jusqu’à 512 Go.

A relire : Acer Nitro V 15, Le nouvel ordinateur portable à portée de tous ! Avec l’Acer Nitro V 15, la marque du même nom nous annonce l’ordinateur portable gaming sous la barre des 1000€. Impossible ? Apparemment pas pour Acer qui propose une configuration pour le…

Connectivité sans fil pour plus d’efficacité.

Sur les technologies sans fil embarquées, l’Acer Chromebook Plus 515 est équipé du WiFi 6E pour une connexion internet dernier cri et du Bluetooth 5.1 pour associer souris sans fil, casque audio ou enceinte Bluetooth.

Pour ce qui est de la connectique, on retrouve sur les deux modèles deux ports USB Type-C et HDMI et aussi une webcam 1080p avec réduction du bruit temporel (TNR) et lentille Blue Glass.

Acer Chromebook Plus 514, caractéristiques en détails.

Pour ce qui est de l’Acer Chromebook Plus 514, le constructeur a opté pour une configuration qui intègre le processeur AMD Ryzen™ 5 7520 C-Series qui allie jusqu’à quatre cœurs de CPU “Zen 2” haute performance avec des graphiques intégrés AMD RDNA™ 2 de pointe.

Son écran est un écran WUXGA de 14 pouces au format 16 :10 avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels.

Ce qu’en dit la marque :

« La créativité, la productivité et la connectivité caractérisent le mode de vie dynamique de nos clients – et les capacités des nouveaux ordinateurs portables Acer Chromebook Plus les aident véritablement à réaliser tout ce qu’ils désirent »

déclare James Lin, General Manager, Notebooks, Acer Inc.

« Les Chromebooks Acer ont été des précurseurs depuis le début de leur commercialisation – et aujourd’hui, nous sommes ravis de proposer une nouvelle gamme de produits avec la qualité, les performances et les fonctionnalités les plus appréciées par les utilisateurs. ».

Prix et Disponibilité.

L’Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H/T) sera disponible en région EMEA au mois d’octobre 2023 à partir de 499,00€, prix conseillé TTC.

L’Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3H/T) sera disponible en région EMEA au mois d’octobre 2023, à partir de 479,00 €, prix conseillé ttc