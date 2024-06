Google One AI Premium gratuit pour un an sur les ASUS Chromebook Plus

ASUS a annoncé une nouvelle offre pour les utilisateurs de ses ASUS Chromebook Plus, leur permettant de bénéficier d’un abonnement gratuit d’un an à Google One AI Premium.

ASUS, entreprise technologique basée à Taïwan, propos eun large panel d’ordinateur portable. La marque est d’ailleurs un des leaders du marché dans le domaine avec en plus une bonne répoutation. Cette fois, elle propose cette offre pour renforcer l’attrait de ses Chromebook Plus et offrir des fonctionnalités supplémentaires à ses utilisateurs.

Une Année de Google One AI Premium Inclus avec les ASUS Chromebook Plus

Bonn nouvelle pour les utilisateurs des nouveaux ASUS Chromebook Plus. En effet, Asus vient d’établir un partenariat qui offre la possibilité pour les utilisateurs d’accéder à un abonnement d’un an à Google One AI Premium sans frais supplémentaires. Cette offre inclut l’accès à Gemini Advanced, un modèle d’IA intégré à des applications telles que Gmail, Docs et Sheets. Les modèles concernés sont le ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus, le ASUS Chromebook Plus CX34, et le ASUS Chromebook Plus CM34 Flip. L’offre est valable pour les achats effectués à partir du 28 mai 2024.

Les Avantages de Google One AI Premium pour les Utilisateurs de Chromebook

Les ASUS Chromebook Plus offrent aux utilisateurs un accès aux fonctionnalités avancées d’IA via Google One AI Premium. Cet abonnement permet d’utiliser Gemini, un outil d’IA qui aide à améliorer la productivité quotidienne en facilitant la rédaction de documents, la création de visuels pour des présentations et l’amélioration de la qualité des vidéos. En plus de ces fonctionnalités, les utilisateurs bénéficient de 2 To de stockage sécurisé dans le cloud.

Des Fonctionnalités d’IA pour Une Productivité Accrue

Les ASUS Chromebook Plus intègrent des outils d’IA pour simplifier diverses tâches. L’outil Help Me Write facilite la rédaction de textes, tandis que la fonctionnalité Magic Editor de Google Photos permet de modifier les photos en ajustant l’éclairage et l’arrière-plan. La création de fonds d’écran personnalisés pour les appels vidéo est également possible grâce à l’IA générative.

Disponibilité et Prix

Les modèles ASUS Chromebook Plus bénéficiant de cette offre sont disponibles dès maintenant. Les utilisateurs peuvent profiter de cette offre d’un an de Google One AI Premium inclus sans frais supplémentaires. Cette initiative vise à ajouter de la valeur aux produits ASUS pour les utilisateurs.

Récapitulatif Technique