Canvas : la nouvelle fonction de Gemini qui révolutionne la création et le codage

L’intelligence artificielle continue de repousser les limites de la productivité et de la créativité. Google, avec son modèle Gemini, introduit Canvas, une toute nouvelle fonctionnalité conçue pour améliorer la collaboration et la conception de contenu. Que vous soyez écrivain, développeur ou étudiant, Canvas vous permet de créer, éditer et partager du contenu en temps réel, directement au sein de l’écosystème Gemini.

Un espace interactif pour créer et perfectionner du contenu

Avec Canvas, Google offre un environnement interactif où les utilisateurs peuvent rédiger et peaufiner leurs documents en toute simplicité. En sélectionnant l’option Canvas dans Gemini, il devient possible de :

Rédiger des textes de qualité en un temps record.

Recevoir des suggestions d’édition instantanées.

Modifier le ton, la longueur et le format d’un texte en quelques clics.

Que vous rédigiez un essai, un article de blog ou un rapport professionnel, Canvas vous aide à structurer et améliorer votre contenu sans effort.

Une collaboration fluide et intuitive

L’un des points forts de Canvas est son aspect collaboratif. Gemini ne se contente pas de générer du contenu : il permet aussi de travailler en temps réel sur un même document. Grâce à l’intégration avec Google Docs, les utilisateurs peuvent facilement exporter leurs écrits pour les partager avec des collègues ou amis.

Besoin d’un retour sur un document ? Vous pouvez directement partager votre ébauche sans quitter l’espace de travail.

Canvas pour les développeurs : du code au prototype en quelques secondes

Google ne s’est pas arrêté aux rédacteurs. Avec Canvas, les développeurs bénéficient également d’un espace unique pour transformer leurs idées en prototypes fonctionnels.

Grâce à Gemini, vous pouvez désormais :

Générer du code HTML, React, Python et bien plus encore en un instant.

en un instant. Prévisualiser directement votre prototype dans Canvas .

. Modifier, tester et partager votre projet sans jongler entre plusieurs outils.

Par exemple, si vous souhaitez concevoir un formulaire d’inscription pour votre site web, il suffit de demander à Gemini de générer le code HTML. Vous pouvez ensuite visualiser le rendu, ajuster les champs et ajouter des boutons d’action, le tout sans quitter Canvas.

Un outil idéal pour les étudiants et professionnels

Que vous soyez étudiant en informatique ou développeur expérimenté, Canvas vous permet d’accélérer votre apprentissage et votre productivité. L’outil facilite l’expérimentation et l’itération, tout en offrant un environnement visuel et interactif pour mieux comprendre le code.

Avec Gemini et Canvas, plus besoin d’ouvrir un éditeur externe : tout est centralisé dans un seul et même espace, optimisé pour la rapidité et l’efficacité.

Récapitulatif technique

Canvas est une nouvelle fonctionnalité de Gemini pour l’édition et la collaboration en temps réel.

est une nouvelle fonctionnalité de Gemini pour l’édition et la collaboration en temps réel. Permet de rédiger, modifier et améliorer des textes avec des suggestions intelligentes.

Offre la possibilité d’exporter directement vers Google Docs .

. Intègre des outils avancés pour générer et prévisualiser du code .

. Prend en charge plusieurs langages de programmation comme HTML, React et Python .

. Permet aux développeurs et aux étudiants d’itérer rapidement sur leurs projets.

Disponible dès aujourd’hui pour les abonnés Gemini et Gemini Advanced.

