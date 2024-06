ATH-S300BT : Le Casque Sans Fil d’Audio-Technica Qui Redéfinit l’Autonomie

Audio-Technica a récemment annoncé la sortie de son nouveau casque sans fil ATH-S300BT. Un casque dont la marque annonce une autonomie impressionnante. De fait, le casque a été conçu pour offrir une autonomie de 90 heures.

Audio-Technica, une marque bien connue dans le domaine de l’audio, propose avec le ATH-S300BT un casque sans fil doté de nombreuses fonctionnalités. Un casque qui entre dans la catégorie des casques supra aural.

ATH-S300BT, sa force ? Son autonomie de 90 Heures.

Le ATH-S300BT se distingue par une autonomie de 90 heures, permettant aux utilisateurs d’écouter de la musique pendant plusieurs jours sans recharger. Il offre également une charge rapide, permettant 2h30 de lecture après seulement trois minutes de chargement.

Réduction de Bruit Hybride et Fonction Hear-Through

Le casque est équipé d’une réduction de bruit hybride pour une expérience sonore immersive, ainsi qu’une fonction hear-through qui permet de rester attentif à l’environnement extérieur sans retirer le casque. Cela permet aux utilisateurs de capter les sons environnants, comme les annonces lors de voyages, ou de discuter sans enlever le casque.

Confort et Design

Le ATH-S300BT présente une finition marbrée terrazzo et des coussinets ergonomiques pour un confort accru. Il est également léger, ce qui facilite son utilisation prolongée. La marque Audio-Technica fournit une pochette de rangement est incluse pour le transport.

Connectivité et Commandes

Le casque prend en charge l’appairage Bluetooth multipoint, permettant de connecter deux appareils simultanément. Les commandes tactiles sur les coques permettent de contrôler la musique, le volume et les appels, et le casque est compatible avec Siri et Google Assistant pour une utilisation mains libres.

Prix et Disponibilité.

Le casque ATH-S300BT sera disponible à partir du 13 juin 2024, au prix public indicatif de 119 €.

Récapitulatif technique