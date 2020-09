PC de gamer, le ROG ZEPHYRUS G14-ACRNM disponible dès ce weekend !

Asus va faire plaisir à tous les gamers du monde entier. La marque vient en effet de dévoiler son nouveau portable pour gamer, le ROG ZEPHYRUS G14-ACRNM. Un PC portable de 14 pouces qui selon Asus est le PC portable de 14’’ le plus puissant au monde pour le gaming et la création de contenus.

Asus est devenu un des poids lourds sur le marché des produits informatiques dédiés au gaming. Et ce n’est pas la première que nous en parlons. Effectivement, le constructeur a su faire sa réputation dans le monde très fermé et surtout très exigeant du gaming avec sa Gamme « ROG ».

Pour rappel « ROG » est l’abréviation de « Republic Of Gaming ».

L’intérieur du ROG ZEPHYRUS G14-ACRNM.

Et dans cette gamme on trouve de tout, PC portable, routeur, ordinateur de bureau. Cette fois c’est à nouveau vers les gamers nomades que se dirige la marque avec son tout nouveau ROG ZEPHYRUS G14-ACRNM. Il s’agit d’un PC portable de 14’’ créé conjointement par les ingénieurs ROG et ACRONYM ®.

Sur le plan des composants, le ROG ZEPHYRUS G14 intègre un processeur AMD® Ryzen™ 9 avec huit cœurs et 16 threads ainsi qu’une carte graphique NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060. Pour ce qui est de l’écran, on retrouve une dalle IPS certifiée Pantone®

Pour ce qui est du stockage et de la mémoire, ce nouveau venu embarque 32Go de Ram DDR4 3200Mhz (2x16Go) et 1To M.2 NVMe™ PCIe® 3.0.

Connectivité et connectique bien fournie.

Effectivement, le ROG ZEPHYRUS G14-ACRNM embarque une puce Intel Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax) et du Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2. On notera la présence de deux ports Type A USB 3.2 Gen 1, 2 ports USB C, un port HDMI et un jack 3.5mm.

Le clavier quant à lui est au format « Chiclet » et est accompagné d’une touche de couleur sur certaines touches de fonction.

