We-Vibe Melt, pour jouir quand bon vous semble.

Avec le We-Vibe Melt, la société We-Vibe qui s’est spécialisée dans le plaisir connecté avec ses sextoys connectés revient sur le devant de ce marché avec un nouveau sextoy connecté.

Si vous suivez notre actualité, vous savez que ce n’est pas la première fois que l’on vous parle de sextoy connecté. En effet, nous avons déjà eu l’occasion de vous parler de sextoy connecté avec le Panty Vibe de la marque Screaming O ou encore le OhMiBod de BlueMotion que nous avions testé il y a quelques années.

We-Vibe Melt, la technologie Bluetooth au service du plaisir.

Selon une étude menée par l’entreprise, durant un rapport sexuel, les hommes atteignent généralement plus rapidement et plus facilement l’orgasme que les femmes.

C’est donc pour elle en toute logique que le sextoy est là pour apporter un peu plus de plaisir avec des préliminaires pour les femmes lors d’un rapport sexuel.

Le We-Vibe Melt est le premier à lancer un stimulateur clitoridien et spécialement conçu pour s’utiliser en couple selon la marque. En effet, aux dires de la marque ce sextoy vient se glisser entre les deux partenaires.

« Il offre une stimulation clitoridienne aux personnes à vulve pendant un rapport sexuel, et ce dans différentes positions, grâce à un design fin et ergonomique »,

nous confie la marque.

Ce sextoy est ainsi équipé d’un mécanisme qui envoie de l’air sur le clitoris de la femme. C’est cette fonctionnalité qui donne du plaisir à la femme. En outre, le We-Vibe Melt permet de choisir parmi plus de 12 intensités qui sont réglables depuis une simple pression de bouton.

We-Connect, quand le smartphone de votre conjoint commande le sextoy.

Effectivement, équipé du Bluetooth, ce sextoy peut-être totalement contrôlé par un smartphone au travers de l’application We-Connect. L’application est disponible aussi bien pour les iPhone que pour les smartphones Android. Pour cela il vous suffira de la télécharger depuis l’Apple Store ou le Play Store de Google.

À noter que comme pour la plupart des sextoys, le We-Vibe Melt est waterproof IX7 et est conçu en silicone ultra-doux sans danger pour le corps, sans phtalate, ni BPA, ni latex. La charge du sextoy se fera via un capteur sans fil aimanté.

Pour ce qui est de son autonomie, la marque We-Vibe annonce pour son We-Vibe Melt une autonomie de 120 minutes. La charge quant à elle nécessite 90 minutes pour une pleine charge.

Prix et Disponibilité.

Le sextoy We-Vibe Melt est disponible en deux versions. Une version Midnight Blue, bref un bleu foncé. Ou en rose. Il est proposé au prix de 149€.