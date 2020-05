Test : Asus Rog strix go 2,4, casque gamer pour tout type de joueur !

On parle souvent de polyvalence pour un oui ou un non. Mais ce terme de polyvalence caractérise pourtant très bien cet N-ième casque du fabricant. Son créneau, le jeu mais pas que. en effet, faisant partie de la gamme Republic Of Gamer, vous vous doutez bien de la première destination de ce casque. Pourtant, il doit aussi élargir l’éventail des possibilités d’utilisation de son propriétaire. Alors, qu’est-ce qui distingue l’Asus Rog strix Go 2,4 (attention indice !) d’un autre casque gamer ; c’est ce que nous allons voir dans ce test.

Préambule.

Toute Personne non réfractaire à l’informatique et/ou n’habitant pas dans une caverne a forcement déjà entendu parler de cette marque coréenne tentaculaire à la réputation mondiale en matière de matériel informatique et électronique.

en outre, le secteur très porteur (financièrement) du jeu vidéo ces dernières années pousse la marque à développer toujours plus de nouveaux produits répondant au plus près aux nouveaux besoins des clients.

Bref, Asus France nous donne aujourd’hui la possibilité d’évaluer le récent casque Rog Strix Go 2,4 issu de la gamme des périphériques Gaming de la marque.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur :

Transducteurs : Diamètre transducteurs : 40 mm ; Composition : aimant néodyme

Diamètre transducteurs : 40 mm ; Composition : aimant néodyme Impédance 32 Ohms

Réponse en fréquences (casque)

Casque : 3.5mm : 10 ~ 40000 Hz Wireless : 20 ~ 20000 Hz



Réduction du bruit AI Noise Cancellation

Technologie sans fil RF 2.4GHz

Temps d’écoute (par charge) : jusqu’à 25 heures

Type de batterie Lithium polymère

Capacité batterie 1800 maH

Poids 290 g

Microphones : Directivité Microphone externe : Bidirectionnelle Directivité Microphone intégré : Omnidirectionnelle Réponse en fréquences Microphone externe : Casque : 100 ~ 8000 Hz Réponse en fréquences Microphone intégré : Casque : 100 ~ 8000 Hz Sensibilité Microphone externe : -54 dB



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Casque gaming ROG STRIX GO 2.4 •

Sacoche de transport •

Dongle USB sans fil 2,4 GHz •

Microphone amovible •bidirectionnel

Câble audio 3.5 mm 1.2m

Câble de recharge USB Type-C • 1.0m

Adaptateur USB vers Type-C •

Guide de démarrage rapide •

Carte de garantie