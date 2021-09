ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED : un notebook pour les créateurs média.

Avec son ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED, la marque asiatique entend proposer un ordinateur portable spécialement dédié aux créateurs avec des cartes vidéo NVIDIA. Et pour le coup, Asus fournit également des abonnements Adobe gratuits à l’achat de l’ordinateur portable.

Asus revient en force dans le monde de l’informatique et plus particulièrement sur le marché des ordinateurs portables avec ce nouveau modèle qui vise un public cible celui des créateurs.

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED, condensé de performances ?

Commençons tout d’abord par l’écran. Pour ce modèle, Asus a opté pour un écran 4K OLED HDR 16:10 550-nit de 16 pouces. Il propose une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 de qualité cinéma, des certifications PANTONE Validated et Calman Verified.

Par ailleurs, il reçoit une précision des couleurs Delta-E < 2 calibrée en usine et une accréditation VESA DisplayHDR 500 True Black pour un rapport de contraste de 1 000 000:1.

Pour ce qui est du cœur de la machine à savoir le processeur, le consommateur pourra choisir entre d’un processeur AMD Ryzen™ 5000 Series (sur le modèle W5600) soit d’un processeur de station de travail Intel Xeon de 3e génération (sur le modèle W7600).

Qui dit écran de qualité dit forcément carte graphique qui tient la route. Pour ce faire Asus propose d’équiper l’ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED d’un GPU NVIDIA RTX A2000 (W5600) ou A5000 (W7600).

Avec son Asus Zenbook UX482E, ASUS élargie sa gamme d’ordinateur portable grand public Zenbook classic avec la série UX482E. Ce test nous permet de faire le point puisque nous avions pu testé…

Pour ce qui est des autres composants, on notera la présence de deux disques SSD PCIe® ultrarapides. Ceux-ci sont accompagnés d’une mémoire vive DDR4 (configuration possible jusqu’à 64 Go) à 3200 MHz. Niveau connectique, on notera la présence de la dernière version Thunderbolt™ 4 (W7600/H7600) de ports USB 3.2 Gen 2 Type-C®, de ports HDMI® 2.1 et d’un lecteur de cartes SD Express 7.0.

Le Wi-Fi 6 est également présent ainsi que le Bluetooth pour associer périphériques sans fil et autres accessoires.

ASUS Dial, le petit plus pour cet ordinateur portable.

Afin d’offrir le plus de convivialité au créateur, Asus a intégré sur l’ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED sa solution ASUS Dial. La marque nous explique cette fonction :

« ASUS Dial est une toute nouvelle commande physique rotative qui permet aux utilisateurs d’interagir avec leurs applications créatives de la manière la plus naturelle et la plus immersive possible. Cette commande intuitive permet de contrôler instantanément et précisément du bout des doigts les paramètres des applications créatives Adobe compatibles, notamment Photoshop®, Premiere® Pro, Photoshop Lightroom® Classic et After Effects® ».

Prix et Disponibilité.

Les ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W5600/W7600) seront disponibles au cours du 4e trimestre 2021 à partir de 3 299 € TTC (W5600) et 3 929 € TTC (W7600), prix publics conseillés.