OPPO A16 : un smartphone pour les petits budgets.

Avec son OPPO A16, la marque chinoise revient sur le devant de la scène en cette semaine de rentrée avec un nouveau smartphone. Un smartphone à moins de 200€.

Oppo continue sa pénétration de marche en Europe et annonce donc la sortie d’un nouveau smartphone qui vient se positionner en termes de prix dans l’entrée du milieu de gamme. Un téléphone mobile qui a pour ambition de séduire ceux qui ne veulent pas mettre un prix excessif dans un téléphone mobile pour acquérir un top haut de gamme.

OPPO A16, quels sont ses atouts ?

Alors, certes le prix en dessous de 200€ séduira certains consommateurs. Pour cette gamme de prix, l’OPPO A16 s’offre un processeur Mediatek Helio G35. Un processeur qui est accompagné de 3 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 32 Go. Une mémoire de stockage qui pourra être étendue grâce à la présence du lecteur de carte microSD.

Pour ce qui est de l’écran embarqué, Oppo a opté pour un écran de 6,52 pouces. Pour ce qui est de la taille du téléphone, la marque annonce d’à peine 8,4 mm d’épaisseur et un poids de 190 grammes. Niveau design, ce modèle hérite de bords 3D incurvés.

OPPO A16, quid de la photo ?

L’appareil photo principal est équipé d’un capteur de 13 MP, d’un capteur de profondeur de 2 MP et d’un appareil photo macro de 2 MP.

La marque souligne que :

Le smartphone est idéal pour ceux qui souhaitent obtenir un effet bokeh parfait à l’arrière-plan dans les portraits ou photographier de près pour des images macro spectaculaire.

Pour ce qui est du capteur photo avant, Oppo a opté pour une caméra frontale ultra-claire de 8 MP. Elle annonce «également qu’au capteur est associé le mode Dazzle Color alimenté par l’IA peut rendre les couleurs d’une photo encore plus éclatantes.

Concernant la partie logicielle, on trouve sur ce modèle Android 11 et la surcouche maison ColorOS 11.1 avec ses fonctionnalités comme FlexDrop, Google Lens OCR…

Autre point mis en avant par la marque la présence d’une batterie de de 5000 mAh et un port USB-C fast charge d’une puissance de 10W.

Enfin, la partie qui nous intéresse le plus c’est la connectivité. Ici on retrouve du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et du Bluetooth 5.0. L’OPPO A16 est dépourvu par contre de la technologie NFC.

Prix et Disponibilité.

L’OPPO A16 (3 GB + 32 GB) est immédiatement disponible dans les couleurs Crystal Black et Pearl Blue au prix conseillé de 179 euros.