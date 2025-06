ASUS ROG Xbox Ally et Ally X : la révolution portable signée Xbox et Republic of Gamers

Conçues pour redéfinir le gaming nomade, les nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X débarquent avec une ambition claire : fusionner l’ADN de ROG et l’univers Xbox dans un seul et même appareil ultra-performant. Une avancée qui pourrait bien redistribuer les cartes du jeu portable.

Fruit d’un partenariat étroit avec Xbox, ASUS Republic of Gamers dévoile deux nouvelles machines qui n’ont rien à envier aux consoles de salon. Avec leur design repensé, leurs processeurs AMD de dernière génération et une suite logicielle taillée pour Windows 11 et le Game Pass, la gamme Ally ne se contente pas de suivre la tendance : elle l’impose.

Confort de jeu : une manette dans la main, une console dans les doigts

La gamme du constructeur s’agrandit avec une prise en main directement inspirée de la manette Xbox. Le châssis retravaillé assure un maintien optimal, même après plusieurs heures de jeu.

Des zones de grip repensées, un repose-paume élargi et des motifs texturés viennent sublimer l’expérience utilisateur.

Avec ses gâchettes à impulsion exclusives sur la version Ally X, ASUS cherche clairement à séduire les amateurs de sensations fortes. Le retour haptique renforcé offre une immersion plus fine, plus subtile, pour ne faire qu’un avec chaque action.

Logiciel Xbox intégré : l’écosystème Microsoft dans la poche

La collaboration avec Microsoft ne s’arrête pas au design. Dès l’allumage, les consoles plongent les joueurs dans l’interface Xbox, optimisée pour un usage tactile et joystick. Basée sur Windows 11, l’expérience offre un accès immédiat au Game Pass, mais reste ouverte aux autres plateformes comme Steam ou Epic Games.

La nouvelle version du logiciel Armoury Crate Special Edition fluidifie la gestion des performances et des jeux. Grâce à une interface adaptée au format portable, les joueurs peuvent tout contrôler d’un simple bouton Xbox.

Deux consoles, deux approches du jeu portable

La marque étoffe son catalogue avec deux configurations complémentaires : la ROG Xbox Ally en blanc, équipée du processeur AMD Ryzen™ Z2 A, mise sur la légèreté et l’endurance avec sa batterie 60Wh. Une solution parfaite pour les joueurs qui privilégient la mobilité sans sacrifier la fluidité.

La ROG Xbox Ally X, en noir, intègre quant à elle le processeur AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, un NPU intégré pour les fonctionnalités IA futures, et des performances taillées pour les titres AAA. C’est la version haut de gamme qui cible les gamers exigeants, avides de graphismes léchés et de framerates solides.

Des performances optimisées par AMD et Windows

Côté technique, ASUS s’appuie sur son partenariat historique avec AMD pour intégrer les technologies FidelityFX™ Super Resolution, Radeon Super Resolution et Fluid Motion Frames. Ces innovations permettent un affichage fluide et détaillé, même en déplacement.

L’intégration native du Windows 11 optimisé pour consoles assure une navigation intuitive. ASUS mise aussi sur la possibilité d’ajouter des mods, de gérer les paramètres via widgets ou de connecter des périphériques pour transformer la console en mini-PC gaming.

Vers une nouvelle ère du gaming portable

La série ROG Xbox Ally ne se contente pas de faire évoluer l’existant. Elle redéfinit l’équation du jeu nomade : ergonomie inspirée de la manette Xbox, puissance de calcul au service des derniers titres, expérience logicielle fluide, et flexibilité Windows.

Le lancement mondial prévu pour la fin d’année 2025 pourrait marquer une rupture dans la manière dont les joueurs abordent la mobilité. ASUS ROG, en s’associant avec Xbox, ouvre la voie à une convergence de plus en plus fine entre PC et console, salon et portable, performance et simplicité.

Récapitulatif technique

Modèles : ROG Xbox Ally (blanc), ROG Xbox Ally X (noir)

Processeurs : ROG Xbox Ally : AMD Ryzen™ Z2 A ROG Xbox Ally X : AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme avec NPU

Système : Windows 11 avec interface Xbox optimisée

Logiciel : ROG Armoury Crate Special Edition

Affichage : non précisé (données manquantes)

Technologies graphiques : AMD FSR, RSR, AFMF

Autonomie : Ally : batterie 60Wh Ally X : autonomie améliorée (capacité exacte non précisée)

Retour haptique : gâchettes à impulsion (Ally X uniquement)

Disponibilité : fin 2025, incluant la France

